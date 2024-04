Jernej Dirnbek iz Mi2 tudi v duetu: Če delimo zaslužek na dva, več ostane

Velike teme malega človeka, ki jih Jernej Dirnbek - Dimek in Davor Klarić obravnavata na humoren in razmišljujoč način – to je rdeča nit ustvarjanja dueta, ki skozi prigode svojih junakov nastavlja ogledalo naši družbi. "Človek z leti pride do malo modrosti in ugotovi, da je veliko bolj fino deliti na dva dela kot na šest, kot nas je trenutno v skupini Mi2 in da več ostane," se je pošalil Dimek, glasbeni kolega pa ga je dopolnil: "Vem, da ga fantje popolnoma podpirajo in da nimajo težav s tem, da sodeluje tudi z mano." Ljubosumja med fanti torej ni, a Jernej vseeno igra pošteno igro, kar pomeni, da v primeru, če sta koncerta na isti dan, da prednost skupini Mi2.