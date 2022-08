Jernej Smolinger po šovu Masterchef Slovenija nazaj v glasbene vode

"Pesem govori o tem, kako je ženska izdala moje srce ter da je spakirala svoje stvari in odšla. Vendar ne bom grdo govoril o njej in nimam namena potočiti solze zaradi nje. Želim ji vse najboljše," je o rdeči niti besedila pesmi povedal Smolinger in pojasnil, da je besedilo v hrvaščini zato, ker bi tako lahko dosegel večjo ciljno publiko, ki bi jim lahko predstavil svoj nov glasbeni izdelek.

Pa je zaradi glasbe obesil kuhalnico na klin? Smolinger odgovarja, da ne in da še zmeraj rad stopi za štedilnik, kuhanje pa ostaja njegova velika ljubezen. Pa nasvet vsem, ki razmišljajo, da bi tudi sami stopili v kuhinjo šova Masterchef Slovenija: "Bodočim tekmovalcem in vsem tistim, ki še zbirajo pogum za prijavo, bi sporočil, da naj ne oklevajo s prijavo, če si to želijo. Tudi sam sem brez odlašanja izpolnil prijavnico in jo oddal. Ni važno, kaj skuhate in kako vašo hrano ocenijo. Najbolj pomembno je to, da ste jo naredili s srcem in da je to del vas. Pa nič se bati, če ne znate speči palačink, tudi sam jih nisem znal, pa sem vseeno vztrajal. Tudi poraz je lahko za nekaj dober in je potrebno vztrajati naprej."