Jernej Zoran: Lahko povem, da sem sam sebi precej strog kritik

Jernej Zoran spada med Slovence, ki imajo radi dež in hladnejše dni, a to ni botrovalo odločitvi, da je šesti samostojni album poimenoval Ptice letijo spet na jug. Zase pravi, da je v prvi vrsti kitarist, pevec pa je postal po sili razmer, saj meni, da je najboljša interpretacija glasbe in besedila tista, ki jo izvede avtor sam. Ob ustvarjanju glasbe, ki je na novem albumu, ga je poneslo tudi v nostalgijo, ki je stranski produkt dogajanja zadnjega obdobja v njegovem osebnem življenju, kitara pa ostaja ves čas njegova zvesta spremljevalka, kar je slišati tudi na novem albumu.

Novi album nosi naslov Ptice letijo spet na jug, na njem pa je osem novih avtorskih pesmi. Kaj je rdeča nit albuma?

Naslovna pesem je posvečena moji mami, ki se je poslovila lani po dolgi bolezni. Odločitev, da po tej skladbi poimenujem album, je bila nekako samoumevna. Življenje in življenjske okoliščine so botrovale vsebini besedil – od skladbe Oprostite (to ni moj svet), ki jo je 'navdihnila' pandemija in dogajanje v družbi v zvezi z njo, do poslavljanja ljubljene osebe, samega slovesa in predelovanja te izgube.

Skozi pesmi izstopajo kitarski rifi, včasih na akustični, spet drugič na električni kitari. Tudi sicer je kitara vaše glasbilo. Kako pišete pesmi? Poprimete najprej za kitaro in nato nastane besedilo ali nastaja melodija na že napisane verze?

Najpogosteje med naključnim brenkanjem in preigravanjem zanimive ideje posnamem v telefon. Vsakih nekaj mesecev te posnetke prenesem na računalnik in takrat se začne proces prečesavanja, izbiranja, razvijanja in izločanja. Lahko povem, da sem sam sebi precej strog kritik, saj večino idej zavržem. Seveda včasih napišem tudi najprej besedilo in ga potem opremim z glasbo.