Jernej Zoran: Pesem govori o neskončni neumnosti in absurdnosti kakršne koli vojne

Novomeški kitarist in avtor Jernej Zoran predstavlja novo skladbo s, kakor sam pravi, precej pomenljivim naslovom Mirevropa. Pesem je njegov neposredni odziv na dogajanje po svetu, predvsem pa na tisto, ki se zadnja leta odvija v naši bližini. Sam sicer pravi, da se ne postavlja na eno ali drugo stran, raje izbere mir.

"Lahko bi rekli, da sta besedi svojevrstni sopomenki, a kako dolgo še?" se ob izidu singla Mirevropa sprašuje avtor Jernej Zoran. Na vprašanje, kako osebno kot glasbenik in posameznik doživlja stanje vojne oziroma miru, pa odgovarja: "Ravno sem končal srednjo šolo, ko se je zgodila slovenska osamosvojitvena vojna, k sreči zelo kratkotrajna. Ne predstavljam si, da bi se odvil tak scenarij, kot se je pozneje južneje. Sta pa vojni - svetovni - zelo močno zaznamovali moje prednike. Stari oče se je boril na soški fronti, mama je bila civilni invalid vojne, z družino je bila izgnana v Nemčijo, stric pa se ni vrnil iz partizanov. Seveda se "osebno" hitro in neizogibno prenese v ustvarjalno polje. Kako pa doživljam mir? Kolektivno ga očitno doživljamo kot nekaj samoumevnega, žal."

Jernej Zoran pravi, da se moramo v vojnah postaviti na stran miru. FOTO: Jan Poreber icon-expand

Če je bila pesem Oprostite (to ni moj svet), ki je izšla na njegovem zadnjem albumu, njegov odziv na pandemijo, pa se s skladbo Mirevropa neposredno odziva na dogajanje po svetu, še posebej tisto v naši neposredni bližini. "Vsi govorijo samo še o vojni, Evropa se želi militarizirati," pravi glasbenik, zato ni čudno, da je tematika vojne nagovorila tudi njega. "Kaj se dejansko dogaja na bojiščih, najbolje vedo tisti, ki se tam nahajajo oziroma živijo. Vsaka vojna je tudi propagandna, zato z rezervo jemljem takšna in drugačna poročanja ter analize. Ker so prepogosto preveč pristranska. Od umetnikov se tudi pričakuje, da se a priori postavijo na eno ali drugo stran, sicer so hitro opredeljeni kot takšni in drugačni "-fili" in "-fobi". Res poznamo vso resnico, vse dogajanje? Kaj pa, če bi se postavili na stran miru? Škoda je vsakega življenja - za meje, ki bodo že čez desetletja, zagotovo pa čez stoletja (spet) popolnoma drugačne kot danes," je prepričan umetnik.

Kljub temu da pesem nagovarja stanje v Evropi, spremlja tudi dogajanje po svetu. "Spremljam geopolitično dogajanje, svet postaja multipolaren, stari imperiji (anglosaksonski), ki tega dejstva nočejo priznati, pa so dolgoročno v zatonu. To je pač logika delovanja stvarstva, nič novega, le da je naša, zahodnjaška, civilizacija zdaj na udaru. Pri vseh teh zgodbah se sprašujem: kdo ima (največjo) korist od takšnega razvoja dogodkov? Evropo - s tem imam v mislih Evropsko unijo - pa sem izpostavil, ker postaja karikatura same sebe, obenem pa nas, slehernike, peha v nevarne, včasih tudi nelogične vode. In se spet vprašam: kdo ima od tega korist?" se še sprašuje pevec in kitarist.

Pesem je dobila tudi video podobo, za katero je poskrbel Jan Poreber."No, če je večina muzičarjev na posnetku iz tujine, smo pa spot posneli v Novem mestu. Naj poudarim, da to ni propalestinski ali protiizraelski, proukrajinski ali protiruski komad. Je pesem o neskončni neumnosti in absurdnosti kakršne koli vojne, gospodarjev iz senc, ki slehernike pehajo vanjo, je pesem za mir. V spotu je samo ena zastava: bela!" poudarja avtor.

Novembra načrtuje izid sedmega albuma

Jernej Zoran že načrtuje izid novega albuma."Njegov naslov je Watching the World Go By, je moj prvi v angleščini, Mirevropa pa se je preprosto zgodila vmes, ker se je morala. Nisem mogel čakati z izdajo, ker to terjajo aktualne geopolitične okoliščine," je povedal ob predstavitvi singla, za katerega bobne je posnel Američan, bas Poljak, spremljevalne vokale pa Ukrajinec. Mikrofon je tokrat prepustil novomeški rojakinji Tini Gerbec. "S Tino se poznava že zelo dolgo. S svojim izvrstnim rokerskim vokalom je enkratno interpretirala zgodbo, ki se vse bolj in vse bolj neposredno dotika naših vsakdanjih življenj."

Jernej Zoran je za singel Mirevropa k mikrofonu povabil Tino Gerbec. FOTO: Jan Poreber icon-expand