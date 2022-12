Jernej Zoran sanja o svobodnem svetu

Dolenjski glasbenik je v svet poslal skladbo in animirani videospot za pesem Free, ki je nekakšna budnica k stvaritvi lepšega, boljšega sveta. "Za kar lahko poskrbiva jaz in ti," pravi kitarist, ki je, kot običajno, poskrbel za glasbo, besedilo, aranžma in produkcijo.

Besedilo nove pesmi Jerneja Zorana Free je v angleščini in gre nekako tako: Sanjal sem, da je svet svoboden. Otroci so se brezskrbno igrali, človek je bil prijazen do živali in narave. "Vendar ni nujno, da bi bil tak svet samo utopija. Vsak lahko s svojimi dejanji in načinom razmišljanja poskrbi, da nam bo vsem lepše. Danes, ko nam 'servirajo' energetsko krizo, je moderno biti zelen, ekološko osveščen – vse lepo in prav. Pa naj bo moderno biti tudi spoštljiv do živih bitij – ampak prav vseh, ne le nekaterih. Mogoče je pesem nekakšno posvetilo prihodnjim rodovom," je o pesmi povedal kitarist in avtor.

icon-expand Dolenjski glasbenik Jernej Zoran ponuja novo skladbo Free, ki je nekakšna budnica k stvaritvi lepšega, boljšega sveta in je v angleščini. Zapel jo je Cooper Moss. FOTO: Mateja Gašperin

Skladba je v angleščini tudi zato, ker jo je zapel Američan Cooper Moss, pevec iz Nashvilla, s katerim je Jernej že sodeloval pri lanskem singlu All They Say All They Do. "Pesem zelo diši po countryju s primesmi rocka," je pojasnil Jernej, ki je na posnetku prvič uporabil pedal steel kitaro, značilen countryjevski inštrument, ki ga je odigral Dakota Holden – tudi iz Nashvilla, ki sicer igra v zasedbi bivšega pevca Pentatonix Avija Kaplana. Bobne je posnel Brian Petry iz Louisiane, da pa spremljevalni bend ne bi bil čisto ameriški, je poskrbel hrvaški basist Darko Vlahović, ki sicer sodeluje z Željkom Bebekom. "V koronskih časih sem se navadil sodelovati s tujci. Imenitna navada, ki se je ne nameravam otresti," je še dodal glasbenik, ki je za skladbo pripravil tudi zanimiv animirani videospot.