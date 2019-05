Jernej Zoran: Vse, kar dam od sebe, je narejeno s srcem, občutkom, dušo

Tvoje glasbena šola so bile rock plošče brata Boruta, sicer si samouk, se ti kdaj zdi, da čutiš manjko, ker si preskočil uradno izobrazbo ali je rokenrol bolj "naredi sam", v družbi s talentom in občutkom?

Od tega štirje v sedmih letih, kar sploh ni slabo, je dodal skromno (smeh). Vse, kar dam od sebe, je narejeno s srcem, z občutkom, dušo. Če se moja glasba dotakne drugih na tej ravni, sem izpolnil svoje poslanstvo glasbenika. Ta stik želim vzpostaviti z vsakim izdelkom, prvi odzivi na album, ki je zunaj dober teden, pa so – to že lahko rečem – boljši kot pri predhodnem. Kar je super.

Vokalno sodeluješ z Nino Radkovič, nekatere pesmi pa si pustil instrumentalne, v katerih se kažejo floydovski in hendrixovski vplivi. Menda z instrumentalno glasbo poskušaš tudi v tujini?

Slovenija je absolutno premajhen trg, da bi karkoli resno počel z instrumentalno kitarsko glasbo. Globalno pa je to dovolj velika niša, da se splača napore vlagati tudi v to. Predlani sem pomočil prst v tujo vodo z EP-jem Gotcha!,odzivi so bili res odlični, in tudi skladbe z novega albuma bom vsekakor promoviral tudi v tujini. Čeprav je za zdaj ves moj trud usmerjen v čimboljšo promocijo doma. Korak za korakom, kajne?

V videospotu gledamo tvoje roke, ki pišejo in rišejo, pesem je pretežno country, Nina pa poje, kot bi prej rada poslušala Ti plešeš od Dan D?

Zadnje tri spote (Oda, IgrainGalaksije strtih src)smo naredili tako, da sva bila z Nino edina nastopajoča, zato smo želeli narediti malce spremembe. Tokrat moje besede v sliki "pišejo" njen vokal.