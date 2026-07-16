Jeseni izide 10 še neobjavljenih skladb Davida Bowieja

Kompilacija bo vsebovala prispevke kitarista Jimmyja Pagea, ki je kasneje ustanovil skupino Led Zeppelin, in pianista Nickyja Hopkinsa, ki je sodeloval tudi z Beatli, The Who in The Rolling Stones, poroča britanski BBC.

David Bowie v videospotu za pesem Let's Dance. FOTO: Profimedia

Eno od še neobjavljenih skladb I Want Your Love so v sredo že naložili na pretočne storitve. Kompilacija bo sicer izšla 18. septembra. Na njej bodo med drugim skladbe Cupid, Leave Her to Me, You Gotta Tell Her, Certain Woman, Today, I Live in Dreams in I Do Believe I Love You. Nekateri singli iz tega obdobja Bowiejeve kariere, kot sta Can't Help Thinking About Me in Do Anything You Say, so že bili objavljeni.

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Glasbeni zgodovinar Alec Palao je na ovitku albuma zapisal, da je Bowie kot umetnik "knjiga poglavij, pri čemer vsaka stran ponuja nekaj povsem drugačnega in nepričakovanega od prejšnje". Po njegovih besedah je vsako obdobje v njegovi karieri treba obravnavati kot dopolnilno. "Ta zbirka, ki je prvo poglavje, če ne celo najzgodnejši del Davidove glasbene poti, si zasluži obravnavo," je zapisal.

Producent Sheldon Talmy, ki je umrl leta 2024, je sicer najbolj znan po uspešnicah You Really Got Me skupine The Kinks in My Generation skupine The Who. Z Bowiejem sta se prvič srečala na Denmark Street, ki je bila takrat središče britanske glasbene industrije.