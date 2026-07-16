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Glasba

Jeseni izide 10 še neobjavljenih skladb Davida Bowieja

London, 16. 07. 2026 20.05 pred 24 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
David Bowie

Poslušalci bodo septembra lahko slišali deset še neobjavljenih skladb Davida Bowieja, ki jih je posnel na začetku svoje kariere, ko je bil znan kot Davie Jones. Kompilacijo z naslovom David Bowie: The Shel Talmy Recordings so pri založbi označili za najbolj popolno zbirko skladb, ki jih je posnel s svojim takratnim producentom Shelom Talmyjem.

Kompilacija bo vsebovala prispevke kitarista Jimmyja Pagea, ki je kasneje ustanovil skupino Led Zeppelin, in pianista Nickyja Hopkinsa, ki je sodeloval tudi z Beatli, The Who in The Rolling Stones, poroča britanski BBC.

David Bowie v videospotu za pesem Let's Dance.
David Bowie v videospotu za pesem Let's Dance.
FOTO: Profimedia

Eno od še neobjavljenih skladb I Want Your Love so v sredo že naložili na pretočne storitve. Kompilacija bo sicer izšla 18. septembra. Na njej bodo med drugim skladbe Cupid, Leave Her to Me, You Gotta Tell Her, Certain Woman, Today, I Live in Dreams in I Do Believe I Love You. Nekateri singli iz tega obdobja Bowiejeve kariere, kot sta Can't Help Thinking About Me in Do Anything You Say, so že bili objavljeni.

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Glasbeni zgodovinar Alec Palao je na ovitku albuma zapisal, da je Bowie kot umetnik "knjiga poglavij, pri čemer vsaka stran ponuja nekaj povsem drugačnega in nepričakovanega od prejšnje". Po njegovih besedah je vsako obdobje v njegovi karieri treba obravnavati kot dopolnilno. "Ta zbirka, ki je prvo poglavje, če ne celo najzgodnejši del Davidove glasbene poti, si zasluži obravnavo," je zapisal.

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Producent Sheldon Talmy, ki je umrl leta 2024, je sicer najbolj znan po uspešnicah You Really Got Me skupine The Kinks in My Generation skupine The Who. Z Bowiejem sta se prvič srečala na Denmark Street, ki je bila takrat središče britanske glasbene industrije.

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Leto po snemanju teh pesmi si je pevec spremenil ime v David Bowie, da bi se tako izognil zamenjavi z Davyjem Jonesom iz skupine Monkees.

Preboj v karieri je Bowie doživel leta 1969 s skladbo Space Oddity, nato je leta 1972 razvil svoj alter ego Ziggy Stardust in postal eden najbolj uspešnih in vplivnih zvezdnikov v glasbeni zgodovini.

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