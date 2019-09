Jesenska poslušalnica, 10. del

Resno računati s tem, da bo ves svet naenkrat fanatično žejen, če bi se nekdo spravil zmešati kokakoli, pepsi in cockto, ne gre. Vse drugače je, če v koktajl skupaj zmehurčkamo Ariano Grande, Miley Cyrus in Lano Del Rey. Seveda ob tej drzni in za lestvice priljubljenosti ubijalski kombinaciji ne smemo pozabiti na eno samcato odločilno komponento. Komad, ki ga namenjamo omenjenemu pevskemu trojčku mora nujno pricurljati iz Arianine pipice. Producenti prihajajoče filmske giga uspešnice Charlie’s Angel kakopak niso začetniki, zato so žeton najvišje vrednosti postavili na vedno-donosno švedsko obrtno zadrugo, ki je v zadnjem obdobju kreativno podpirala Ariano, medtem ko Cyrusovo in Del Reyjevo manj ali pa sploh ne. Ilya Salmanzadeh in najbogatejši glasbeni ustvarjalec Max Martin sta nekaj malega pomoči pri gradji te velike pop uspešnice poiskala pri mladi finski avtorici in pevki Almi ter pri ameriškemu skladatelju Savanu Kotechi. Skladno z naslovom torej - res je bolje vedeti, da navzven ljubek, navznoter pa marketinško preštudirane in agresivno izvedne popevčice niso poslali angeli. Čeprav. Ariana Grande blesti z glasom, Miley Cyrus (malo za zraven) pozira, Lana Del Rey je pa res angelska. Uživajmo skupaj - tako kot nas je šest milijonov tistih, ki smo v prvih osmih urah po objavi tega videa, s klikom zalomastili na povezavo.

Simpl! Gušti ne komplicira. Vsi komadi iz njegove zadnje, recimo ji povsem-solo serije, so taktično direktni. Am-bam-pet-podgan in prec na tobogan! Tudi če v Še zorečih jagodah najdete več kot pet akordov, avtorjeva temeljna ideja ne izgubi čvrtosti. Izkušeni Gušti še tako pametno melodijo ovije v čudovito zvočnost, ki je za našo sceno pohvalno napredna. Pozorno poslušajte, na primer, uvod. Začetno nekaj hupa, zatem se oglasi v pop milino stlačen zven rockovske kitare. Song se nato preseli na ritične prehitevalni pas - in Jagode nas že imajo pod nadzorom. Občudujem Guštijevo spretnost. Že od nekdaj. Že od njegove Male nimfomanke dalje. Bežigrajčan ima dar kot le redko kdo. Pa saj ga ima tudi režiser spota Dejan Babošek. Naj pojasnim predvsem gledalkam, to je ta režiser v resnici avtopralničar, ki se pojavi na 3:07. A ha! No. Pa vendar se najde ena stvar, ki jo moram skritizirati. Res? Tole. Dragi režiser, ne mi Guštija več silit na plesišče! Naj plešejo mladenke, lahko plešejo tudi kamere, naj miga scena, karkoli pač že. Gušti pa naj miruje kot to počno vsi velíki šefi. Za drugič, pač. Dober komad, ok spot - vesel za prikupen, kakovosten in uporaben prispevek v slovensko pop zakladnico. Čestitke štabu. Jagodni refren mi nikakor noče, noče iz glave - saj sem vedel. Haha. Lepo in hecno.

Ocena: 4

