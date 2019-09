Jesenska poslušalnica, 11. del

Predstavitve in ocene štirih pop hitov.

MAHALIA ft. ELLA MAI – What You Did

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na izi! Mahalia je še ena nova. Nusoul ali neosoul pa je žanrski razred, ki ga zastopa. Ker gre za angleško produkcijo, je zvokovni položaj bolj oblačen, kot bi bil v ameriškem prekatu. Enako so Mahalijine melodije prežete s spokojno, bolj zvedavo ulično esenco, 'a štekaš'? Hkrati so te bolj skrbno dodelane, kot pa so pesmi njene vrstnice Jorje Smith. Prvi pevkin album Love And Compromise je tih, a še kako prisrčen. Hit z njega pa je pričujoča luškanost, ki sijajno simbolizira Mahalijino povezanost z Ello Mai, še eno obetavno pevko in avtorico iz istega koša. Pa vendar. What You Did je pripovedno precej suha. Poslušalcem brez vsaj nekaj soularske ali R&B-jevske prakse uporabo globinometra toplo priporočam. Ne, ne boste nasedli, sploh pa ne, če si trajno zapomnite njeno ime – Mahalia. ocena: 3 EVA PAVLI – Let’s Go Together

Eva Pavliima vse možnosti, da se po krajšnici preseli na evrosceno. Ima ali je imela? Let’s Go Together je himna letošnjega celinskega odbojkarskega prvenstva – za moške. Videospot je ok. Pač športen, pri čemer plesne točke nazorno pripovedujejo zgodbo o fascinantni sorodnosti med motorikama, značilnima za plesno rajanje in odbojkarske tehnike. Alles-alles-alles ali ale-ale-ale pogojno tudi deluje. Strumno in bodrilo – naj to velja tako za odbojkarje na parketu kot tudi na vse odbojkarice in odbojkarje po srcu, ki podobna prvenstva spremljajo s poudarjeno vnemo in zanosom. Gostujoča vokalista, belgijska grimeovka Ms. Angela in Francoz Jeremy Lior, sta svoje opravila brez pretresov. Naša Eva Pavli je energična, luškana in odpoje bravurozno. Kaj torej manjka komadu, ki bi bil lahko panevropski hit, a to ne bo. Zvok ali sound je premalo našponan, premalo. Let’s Go Together lahko gneteš po glavi kakorkoli, lahko ga poslušaš ob največjem in najzmogljivejšem zvočniku, pa te še vedno ne bo posebej prizadel, osrečil, izzval, premaknil. Eh. Pa bi lahko. Prestop ob serviranju – kako odvečna napaka. Ocena: 3 ALICIA KEYS ft. MIGUEL – Show Me Love

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Proslavljena Alicia Keysje za svojo vrnitev presenetljivo izbrala nekaj izrazito nežnega, čutnega. Časi so taki, časi so taki. Ihta odbija, ljubezenski šepeti privabljajo. Sumim, da je vedno virtuozna Keysova ob komponiranju tega singla imela v mislih trapersko leženost, ki jo je nato uspešno prevedla v popevkarsko formo. Z Miguelom imata zelo kompatibilni barvi glasu. Nastala je resnično opojna ultralahkotnost. Alicia Keys je v glasbeno mašinerjo vstopila že pri petnajstih, zato jo trofejni stomilijonti izvod kakega njenega albumskega dela čaka takorekoč za vrati. Zdaj je 38-letnica pri 65. Tri leta so minila od izida njenega zadnjega albuma. Spomladi bo tu nov. Izkušnje pridejo prav. Balado Show Me Love čaka še lepa in bogata prihodnost. Všeč mi je tudi pripadajoči videastični minimalizem. Classy v slovenščino navadno prevedemo kot imenitno. To bo to. Ocena: 4 JAX JONES ft. TOVE LO – Jacques

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke