Christopher Walken ostaja plesni prvak

Jack Savoretti je britansko-švicarski avtor in pevec, ki stilsko kakih dvajset let caplja zaStingom, včasih za Joejem Cockerjem. Skratka, muzika, ki jo poslušajo 'atiji', očetje in fotri v svojih passatih. Vsaj načeloma je tako. Tale komad je tako imenovan repesaž-singl, to je song, ki se ga marketinško izpostavi že krepko po izidu kapitalnega oziroma albumskega dela. Savorettijev šesti album Singing to Strangers je bil predstavljen že spomladi. Zdaj se je zelo prijetni, dobro zastavljeni in enako dobro izvedeni mainstream popevki pridružil tudi pevec Mika, pred leti za kratek čas zelo priljubljen po vsej Evropi, zdaj pa samo še v Italiji. Savoretti je za nastop pred mikrofonom poprosil Miko, za nastop v videu za tole kompozicijo pa prijatelja, angleškega igralca Davida Bradleyja. Bradley je znan po vlogi v filmih iz franšize Harry Potter. Veteran odpleše izvrstno, a Christopherja Walkena iz videa za bigbeatovski super hit Weapon of Choice (avtor Fatboy Slim) nikoli, nikoli ne bo dosegel. Samo toliko, da ne bo kdo mislil, da je tole, čeprav ni slabo, kaj specialnega. Ni. Houk.

OCENA:3

