Jesy Nelson zapustila skupino Little Mix: Moje duševno zdravje je načeto

Britanska pevka Jesy Nelson je na Instagramu sporočila, da je čas za nove izzive in spremembe. Jesy je oboževalcem sporočila, da je zanjo skupne poti z dekliško skupino Little Mix konec. Po skoraj desetih letih je ena najbolj priljubljenih britanskih skupin, ki so nastale v televizijski oddaji X Factor , ostala brez ene članice.

Povedala je, da je pritisk, ker je članica tako popularne skupine, načel njeno duševno zdravje. Svojim sledilcem (sledi ji kar 7,3 milijona ljudi) je sporočila: "Dragi moji 'Mixerji' (vzdevek za oboževalce skupine, op. a.) … Zadnjih devet let je bilo najbolj neverjetnih devet let mojega življenja. Dosegle smo stvari, za katere sploh nisem vedela, da so mogoče. Osvojile smo nagrado brit za razprodano areno O2, v teh letih sem dobila veliko prijateljev in oboževalcev in ne morem se vam zahvaliti za vse, kar ste mi nudili v tem času. Zaradi vas se počutim kot najsrečnejše dekle na svetu."

V zapisu pa je tudi razkrila, zakaj se je odločila za zaključek kariere kot članica skupine Little Mix. "Resnica je, da je sodelovanje v skupini v zadnjem času zelo vplivalo na moje duševno zdravje. Nenehne pritiske, češ da sem v dekliški skupini in ne izpolnjujem vseh pričakovanj, je bilo zelo težko prenašati. V življenju pride čas, ko moramo spet začeti bolje skrbeti zase, vlagati vase, namesto da se osredotočamo le na osrečevanje drugih. In čas je, da se temu posvetim tudi sama. Nekaj časa moram preživeti z ljudmi, ki jih imam rada, in delati stvari, ki me osrečujejo. Pripravljena sem začeti novo poglavje v svojem življenju, nisem pa prepričana, kako bo to poglavje videti, toda upam, da me boste podprli v moji odločitvi." Ob tem se je zahvalila vsem, s katerimi je sodelovala, in vsem oboževalcem za njihovo ljubezen. "Predvsem pa bi se rada zahvalila svojim dekletom, Jade, Perrie in Leigh-Anne , s katerimi sem ustvarila nepozabne spomine. Upam, da bodo nadaljevale svoje delo, izpolnjevale vaše sanje in da še naprej ustvarjale glasbo, ki jo ljudje obožujejo. Z ljubeznijo, Jesy."

Sočlanice strte, a Jesy podpirajo pri odločitvi

V zapisu, objavljenem na uradnem profilu skupine, pa so na Jesyjine besede reagirale njene prijateljice. Zapisale so, da so izjemno žalostne ob njeni odločitvi, a da jo vsekakor podpirajo. "Zelo jo imamo rade in strinjamo se, da je pomembno, da poskrbi za svoje duševno zdravje. Me tri imamo Little Mix še vedno zelo rade, zato nadaljujemo svojo pot."

Dodale so, da se zavedajo, da je sprememba v skupini izjemno težka za oboževalce, a so poudarile, da so tu zanje in da jih ne bodo zapustile. "Komaj čakamo, da se vidimo na naših turnejah, koncertih in nastopih!"