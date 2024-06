Jet Black Diamonds: Na prvem mestu je rokenrol!

Energija, mladost, lepota so velik del šarma vipavske rokerske zasedbe Jet Black Diamonds, ki je nedavno izdala prvenec Sladki problemi. Povprašali smo jih o občutkih po razprodanem velikem nastopu, njihovem ustvarjanju in načrtih.

Preko Retro anoraka in še nekaterih drugih singlov so vas ljudje pred leti spoznali. Se vam zdi, da je k vaši priljubljenosti več pripomoglo vrtenje na radijskih postajah ali morda družbena omrežja, YouTube? Urban: Največjo prepoznavnost smo absolutno dosegli pred radijskih postaj, za kar se vsem, ki so nas vrteli, na tem mestu lepo zahvaljujemo. Nekaj so pridala tudi družbena omrežja, katerim sicer posvečamo veliko pozornosti, da nas ljudje lahko tudi vidijo, ne samo slišijo.

Jet Black Diamonds so nedavno predstavili težko pričakovani prvenec Sladki problemi. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Koliko časa ste snovali Sladke probleme in kaj za vas predstavljajo "sladki problemi"? Domen: Sladke probleme smo ustvarjali leto in pol, septembra lani smo se dobili s producentom Gregorjem Bajcem, s katerim smo najprej posneli demo različice pesmi. Sladki problemi pa za vsakega izmed nas pomenijo nekaj drugega, s to frazo se lahko vsak poistoveti, saj pomeni nekakšno brezskrbnost in kaže na to, da se včasih za kakšne stvari preveč sekiramo. Zdi, da ste na prvencu dozoreli in da je vaš zvok še bolj izkristalizirano vaš. Koliko je za to odgovoren producent ali ste pesmi razvili skupaj v studiu, organsko, kot skupina? Maks: Zvok je mešanica nas in producenta, on nas je vodil in usmerjal, da smo ga skupaj dodelali. Nekaj pesmi je dozorelo v studiu, nekaj že prej, zagotovo nam brez njega ne bi uspelo narediti plošče, kot smo jo naredili.

Baje ste želeli narediti "čim več čimprej", dokler niste odšli snemat albuma v nov studio, kako ste potem našli svoj "žmoht", da so se stvari postavile na svoje mesto? Urban: V bistvu smo res želeli narediti čim več čimprej, saj smo po EP-ju Večvredne romance imeli občutek, da ne smemo spati na lovorikah in da ljudem ponudimo še kaj novega. Potem pa nas je zajel val, ki ga nismo pričakovali, saj še nismo bili pripravljeni kot skupina in posamezniki. Gregor nas je malo umiril, da pustimo času, da nas popelje, ko smo prišli v studio v Kočevje, je potem steklo. Na predprodukcijskih vajah smo vse pesmi izpilili, da smo jih potem šli v Kočevje praktično samo še posneti.

Mlada rokerska energija je navdušila razprodani Kino Šiška. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Katere teme so najpogostejše v vaših pesmih, kaj nam v resnici želite povedati, sporočiti v svojih pesmih? Domen: Vsaka pesem je malce drugačna, saj se spreminjamo iz dneva v dan. V času nastanka pesmi, se nam je marsikaj dogajalo in vse to se pozna v skladbah, od sprememb, odhajanj, romantičnih zadev ... Urban: Tematika besedil je takšna, da zaobjemajo naš vsakdan, od slabega do dobrega.

Dve leti nazaj ste imeli željo po čim več in večjih koncertih, zdaj se vam to dogaja, kakšni so občutki ob dejstvu, da ste vmes pridobili kar nekaj potrebne koncertne kilometrine? Urban: Nikoli nam ni dovolj, saj je vedno treba imeti razlog po biti še boljši, kar te žene naprej. Imamo več kot dovolj razlogov za vztrajanje, da se še bolj izpopolnimo, da delamo še boljše pesmi in večje koncerte. Tako kot dve leti nazaj še vedno stremimo po boljšemu in večjemu.

Fantje napovedujejo, da jih boste poleti in jeseni lahko ujeli na novih nastopih širom po Sloveniji. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Je bil tokratni Kino Šiška vaš največji, najboljši koncert do zdaj, kako se je vse odvilo, je šlo po pričakovanjih ali še bolje? Maks: Kino Šiška je bil dejansko naš največji samostojni koncert, ki je bil v naši organizaciji in so ljudje prišli poslušat samo nas. Koncert se je odvil nad pričakovanju, kar šok je videti pod seboj skoraj tisočglavo množico. Kot rečeno, smo za vse poskrbeli sami, pripravljali smo se okoli pol leta. V ekipi smo imeli kakih dvajset ljudi, sam sem bil produkcijski vodja. Vse je šlo po pričakovanjih, zato smo na to še posebej ponosni, saj je bil koncert popoln uspeh. Koncert je bil razprodan, očitno imate dobro bazo oboževalcev, ki se neprestano širi, kolikšen zagon vam to predstavlja za naprej? Domen: Res nam je dogajalo, ko smo videli razprodano dvorano in ko vidiš vse te ljudi na kupu in veš, da so tam zaradi tebe, je precej motivacijsko. Ne glede na to, ali si v Ljubljani, Mariboru ali kje drugje. Hvala vsem, ki nas poslušate.

Kakšna bosta poletje in jesen, kaj vas še čaka letos? Urban: Poleti in jeseni imamo kar nekaj koncertov, upamo, da se bo kakšen še pojavil. Po novomeškem Lokal patriotu z LPS, smo igrali tudi na Majskih igrah na Rožniku in Lampiončkih, ostalo pa nas le spremljajte na družbenih omrežjih za nove datume in še kakšen nov videospot. Maks: Še malo prihajamo k sebi od Kina Šiške, zato smo si tudi glede kreative vzeli nekaj premora ...

"Ne skrenjujemo z naše poti, ki se je trdno držimo. Morda se kak ego malce dvigne, a to je to." FOTO: Miro Majcen icon-expand