Jet Black Diamonds predstavili svoj prvi album Sladki problemi

Po letih koncertiranja na festivalih, klubih in gostovanja na koncertih drugih glasbenikov je bil za fante čas, da oboževalcem predstavijo svoj prvi album in njihovi občutki ob tem? "Stres, stres, stres," so se pošalili fantje, ki so na odru vse izpeljali, kot je bilo treba. In s tem so se strinjali tudi njihovi glasbeni kolegi, ki jih opisujejo kot energične, lepe in nadobudne. "Imajo bizarno ime, so pa blazno duhoviti," se je strinjal Jure Longyka. Člana zasedbe Zvita Feltna pa za njih držijo pesti še zaradi enega razloga - vsi prihajajo iz Vipavske doline.