Jet Black Diamonds: Prek dobre glasbe do poslušalstva in večjih koncertov

Konec 21. stoletja so v zgornji Vipavski dolini odkrili posebno, redko sorto diamantov, ki sliši na ime Jet Black Diamonds . Gre za spojino petih muzikalnih mladeničev, in sicer so tu mojster ritma, bobnar Radoš Bone , basist in večinski avtor besedil, Matej Kompara , klaviaturist Matija Krigl , kitarist Domen Lemut ter glavni vokalist in kitarist Urban Koritnik .

Kot pravi legenda, naj bi nastali pod visokim pritiskom pomanjkanja glasbenega izražanja in želje po ustvarjanju lastne avtorske glasbe. Stilsko neobremenjeni tako pljujejo med različnimi glasbenimi stili, najpogosteje pa jih, po njihovih besedah, zanese v vode sodobnejših derivatov rock'n'rolla. Pot na glasbeno sceno so začeli utirati v letu 2017, lani na nase resneje opozorili z izdajo singla Retro anorak, ki so ga pospremili tudi s sproščenim videospotom.

Oktobra lani so zmagali na tekmovanju študentskih glasbenih skupin ŠouRock 2021, novembra so izdali pesem in videospot za pesem Še zadnjič, 22. aprila letos pa so EP izdajo Večvredne romance pospremili tudi z istoimenskim videospotom. Več o zasedbi in njihovem ustvarjanju pa so nam povedali v našem pogovoru.

Vaša prva pesem in videospot je bil Retro anorak, bi rekli, da je vaš zvok, pristop, ravno tako "retro" oz. kako bi se glasbeno uvrstili, zvenite predvsem pop-rockersko?

Definitivno bi rekli, da je imela "retro" glasba, velik vpliv na to, kako zvenimo danes. Seveda si radi zavrtimo tako aktualne slovenske kot tudi aktualne tuje komade, pa vendar je velik del našega zvoka plod poslušanja legendarnih imen, kot so Beatli, Queeni, Guns'n'Roses itd. Ko na koncu seštejemo vse glasbene vplive, okuse vsakega člana benda in pa še tisto mladostno ustvarjalnost nastanejo sklabde, ki bi jih v sklopu slovenske glasbene scene najbolje opisali s preprostim izrazom pop rock. Če pa bi skušali naše komade primerjati s tujino, bi najbrž izbrali izraz brit pop, ki nas najbrž stilsko še najbolje opiše.