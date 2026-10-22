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Glasba

Jet Black Diamonds: Zgodbe o sijanju se nadaljujejo na koncertih

Ljubljana, 22. 10. 2026 17.17 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Jet Black Diamonds

Skupina Jet Black Diamonds je pred polno dvorano Kina Šiška predstavila svoj drugi studijski album, ki so ga poimenovali Zgodbe o sijaju. Ob 13 novih pesmih je peterica v dveh urah, kolikor so stali na odru, odigrala tudi uspešnice, kot so Retro anorak, 4 od 10, Večvredne romance, Pridni fantje in Vlak, ter dodobra razgrela zbrane.

"Res je bilo lepo," so prve vtise po tem, ko so stopili z odra, skupaj povzeli Jet Black Diamonds. "Cela energija, še zdaj jo čutim. Nisem pričakoval tega in sem res navdušen," nam je zaupal pevec Urban Koritnik. Čeprav so celotno izvedbo koncerta skrbno načrtovali dalj časa in jo večkrat vadili, pa so pustili nekaj prostora tudi improvizaciji in spontanosti, ki jo je s seboj prinesla gostja večera, Katarina Samobor, sicer pevka skupine Tabu, ki je skupaj z njimi zapela skupni singel Če se že delaš, da me ni.

Jet Black Diamonds so uradno predstavili Zgodbe o sijaju.
Jet Black Diamonds so uradno predstavili Zgodbe o sijaju.
FOTO: Matic Kutin

"Na primer nismo vedeli, da bomo zaigrali eno pesem Tabujev, pa smo jo. To je bilo kar dobro in je bilo zelo lepo. Ljudje so nam dajali energijo, zato smo tudi kakšno pesem podaljšali s kakšnim refrenom in nadaljevali vzdušje," so se prepustili Jeti, nad njimi in njihovo energijo pa je bila enako navdušena tudi Katarina. "Fantje so mi všeč, ker so tako srčni, čudoviti in polni pristne ljubezni do muzike. Ko so me poklicali, če bi skupaj posneli en komad, mi je bilo v čast. Zelo sem vesela, da smo skupaj posneli, da sem bila skupaj z njimi na odru in upam, da čim večkrat ponovimo!" je povedala in razkrila, da z Urbanom nista nikoli skupaj vadila in sta ga prvič skupaj zapela šele na tonski vaji. "V studiu sva pela izmenično in tipala, kako se bo vse skupaj sestavilo, ampak stoji! Mislim, da ga je treba čim večkrat igrati v živo!" je še dodala.

Jet Black Diamonds se je na odru pridružila Katarina Samobor.
Jet Black Diamonds se je na odru pridružila Katarina Samobor.
FOTO: Matic Kutin

Po dveh letih ustvarjanja, snemanja in priprav na predstavitev albuma, se Zgodbe o sijaju ne končujejo na odru Kina Šiška, temveč se šele dobro začenjajo, poudarjajo. "Zdaj je naša dolžnost, da predamo to energijo naprej ljudem, s katerimi se bomo srečali in tako samo širimo našo glasbo naprej ter razveselimo še koga, ki ni bil danes tukaj. Zgodbe o sijaju se nadaljujejo na koncertih, kjer res zasijejo," obljubljajo.

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Drugi album je za skupino, v kateri se je v preteklih letih zamenjalo nekaj članov, začetek novega obdobja. To se odraža tudi v njihovem zvoku, prenovljeni stilski podobi, besedilih, v katerih pogosto reflektirajo dogajanje in občutke, pa tudi tako, da so na oder prvič povabili goste. "Do zdaj smo imeli špile, na katerih smo bili sami, tako da sta dva gosta za nas dosti," so povedali, ob Katarini pa je z njimi na odru stal še Marko Žavbi, brat njihovega basista Jerneja.

"Marka smo povabili, da je dopolnil zvok, kar je bilo res slišati v njegovih delih," je v imenu skupine povedal Koritnik, Žavbi pa je na vprašanje, kako je bilo na tem koncertu oder deliti z bratom, dejal: "Nekaj najlepšega v moji glasbeni karieri. Nisem pričakoval, da se bo to zgodilo z Jeti, je pa res topel občutek, da povabiš svojega družinskega člana k takšnemu projektu, ki traja že dve leti. To si bom zapomnil za vse večne čase."

Da je bil koncert izjemen, so se strinjali tudi poslušalci pod odrom, kjer ni manjkalo znanih obrazov in glasbenih kolegov skupine Jet Black Diamonds. Med njimi je bil glasbenik Blaž Mencinger, ki meni, da je skupini nova glasbena podoba pisana na kožo: "Mislim, da so naredili še en korak naprej od prejšnje plošče in so izpolnili vsa moja pričakovanja. Vidi se, da fantje odraščajo."

Jet Black Diamonds
Jet Black Diamonds
FOTO: Matic Kutin

"Noro, carsko. Se mi zdi, da komadi iz novega albuma še bolj zaživijo v živo in zdelo se mi je, da sem s celim telesom čutil to, kar sem prej z raciom. Poanta muzike je, da jo doživimo v živo in danes sem se to spet znova naučil," pa je o glasbi kolegov povedal Boris Kokalj, pevec skupine Kokosy. "Bilo je zelo sproščeno, plesal sem, imel sem se fino in res nič mi ni manjkalo," je še dodal.

"Mislim, da fante spremljam že od tistih njihovih začetnih pesmi, kot je bil Retro anorak. Poslušala sem album in mi je bil takoj zelo všeč. Lepo je videti, da se kot bend razvijajo in cvetijo z vsakim koncertom in albumom bolj," pa je prepričana Melani Mekicar.

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