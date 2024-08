Jet Black Diamonds: Ko preteče določen čas, nekateri problemi postanejo bolj sladki

OGLAS

Mlada vipavska zasedba Jet Black Diamonds je navdušila s številnimi uspešnicami, kot so Retro Anorak, Vlak, Večvredne romance in Pridni fantje, ki so jih kmalu ponesle med vidnejše predstavnike novega vala slovenske glasbe. Sedaj pa kot singel predstavljajo pesem Sladki problemi z istoimenskega albuma, ki so ga izdali letos.

Jet Black Diamonds so predstavili nov videospot. FOTO: Arhiv Jet Black Diamonds icon-expand

Pesem se poglablja v kompleksne in pogosto kontradiktorne občutke, ki spremljajo razmerja. "Govori o vseh tistih trenutkih, ko spoznavamo manj prijetno plat razmerja, a se obenem globoko v sebi zavedamo, da imamo nekaj dragocenega in smo v resnici hvaležni za vse te težavice," so razložili fantje. "Imeli smo izkušnjo, ko smo doživeli določene probleme, a ko je preteklo nekaj časa, se je izkazalo, da so bili to sladki problemi," nam je povedal Urban Koritnik, pevec skupine Jet Black Diamonds, ki je kot primer navedel snemaje njihovega zadnjega albuma, kar je bilo zanje precej stresno obdobje, a so se po izidu njihove težave izkazale za sladke probleme.

"Na albumu je 13 komadov, ki so jih naredili 22-letniki. Vsak se v njih lahko najde, so pa polni mladostne energije. Pesem Sladki problemi je nastajala, ko smo že skoraj dokončali album, bila je res ena zadnjih. V videospotu smo želeli našim oboževalcem pokazati, kako smo se mi počutili pred in po našem koncertu, kjer smo predstavili album," nam je o pesmi in videospotu še razkril pevec, ki je posebej za našo ekipo spregovoril o svojih sladkih morskih problemih: "Šel sem s prijatelji na jadranje, naš sladni problem pa je bil, da ni bilo vetra, tako da smo ves čas vozili na bencin."

Urban Koritnik, pevec Jet Black Diamonds FOTO: Arhiv skupine Jet Black Diamonds icon-expand