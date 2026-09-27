Jet Black Diamonds: Človek se rad vrača k trenutkom nostalgije

"Najstniška leta so bila, tako kot pri večini, burna in polna doživetij. Seveda jih je vsak član doživljal po svoje, zato besedilo pesmi zajema le del naših spominov. Najbolj pa si bomo to obdobje zapomnili po močnih prijateljstvih, nepozabnih večerih in vseh 'neumnostih', ki smo jih doživeli skupaj," se svojih 'najstnih let' spominjajo člani skupine Jet Black Diamonds.
"Besedilo je prišlo precej spontano. Verjetno zato, ker se človek rad vrača k trenutkom, ki v njem vzbudijo nostalgijo, za nas pa so takšni prav spomini na najstniška leta," so še dejali o četrtem singlu novega albuma, v katerem pa mladosti ne romantizirajo. Besedilo brez olepševanja niza najstniške dogodivščine, ki so bile včasih nedolžne, drugič nekoliko bolj moralno vprašljive, predvsem pa dovolj resnične, da bodo v njih svoje zgodbe verjetno prepoznali tudi poslušalci daleč zunaj Vipavske doline.
Pesem pa ne govori le z besedilom, temveč tudi s filmskim videospotom. "Za videospotom stoji režiser Jure Marc. Naša velika želja je bila, da ga posnamemo v Vipavski dolini, Jure pa je nato razvil idejo o dirigentu, ki 'vodi veter' in se ob tem vrača v spomine na svoja najstniška leta. Celotno zgodbo je zapakiral v čudovito filmsko podobo z veliko kadri, ki ujamejo tudi lepoto Vipavske doline," so o ideji in izvedbi povedali Jeti, ki imajo domačo Vipavsko dolino še vedno v srcih.
Težko pričakovani drugi album bodo izdali v prvi polovici oktobra, o plošči pa so nam zaupali: "Album je nekakšna zaključena celota našega zadnjega ustvarjalnega obdobja. Ob poslušanju bo mogoče začutiti, kako smo kot bend rasli in se razvijali – tako v zvoku kot v besedilih. Vanj smo vložili ogromno časa in energije, zato smo na končni izdelek res ponosni. Ustvarjanje drugega albuma se je od prvega razlikovalo predvsem v večjem poudarku na skupinskem muziciranju, iskanju skupnih idej, večjem raziskovanju in drznosti, pa tudi v individualnem razvoju vsakega člana."
Tik pred samim izidom pa obljubljajo še eno presenečenje, kot so izdali, gre za sodelovanje z znano slovensko pevko, katere imena pa še ne razkrivajo.
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