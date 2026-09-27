Jet Black Diamonds: Človek se rad vrača k trenutkom nostalgije

"Najstniška leta so bila, tako kot pri večini, burna in polna doživetij. Seveda jih je vsak član doživljal po svoje, zato besedilo pesmi zajema le del naših spominov. Najbolj pa si bomo to obdobje zapomnili po močnih prijateljstvih, nepozabnih večerih in vseh 'neumnostih', ki smo jih doživeli skupaj," se svojih 'najstnih let' spominjajo člani skupine Jet Black Diamonds .

"Besedilo je prišlo precej spontano. Verjetno zato, ker se človek rad vrača k trenutkom, ki v njem vzbudijo nostalgijo, za nas pa so takšni prav spomini na najstniška leta," so še dejali o četrtem singlu novega albuma, v katerem pa mladosti ne romantizirajo. Besedilo brez olepševanja niza najstniške dogodivščine, ki so bile včasih nedolžne, drugič nekoliko bolj moralno vprašljive, predvsem pa dovolj resnične, da bodo v njih svoje zgodbe verjetno prepoznali tudi poslušalci daleč zunaj Vipavske doline.

Pesem pa ne govori le z besedilom, temveč tudi s filmskim videospotom. "Za videospotom stoji režiser Jure Marc. Naša velika želja je bila, da ga posnamemo v Vipavski dolini, Jure pa je nato razvil idejo o dirigentu, ki 'vodi veter' in se ob tem vrača v spomine na svoja najstniška leta. Celotno zgodbo je zapakiral v čudovito filmsko podobo z veliko kadri, ki ujamejo tudi lepoto Vipavske doline," so o ideji in izvedbi povedali Jeti, ki imajo domačo Vipavsko dolino še vedno v srcih.