Jimmy Page zavrnil sodelovanje pri novem albumu Ozzyja Osbourna

"Z veseljem sporočam, da sem končal svoj novi album in ga poslal svoji založbi Epic Records. Več informacij o albumu in njegovem izidu bom z vami delil čez nekaj tednov," je v objavi na Instagramu zapisal Osbourne. Glasbenikov producent in kitarist Andrew Watt je decembra razkril, da je pri nastajanju albuma sodeloval tudi basist skupine Metallica, Robert Trujillo, bobne pa sta posnela pokojni Taylor Hawkins iz skupine Foo Fighters in Chad Smith iz skupine Red Hot Chili Peppers.