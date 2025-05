JJ po evrovizijski zmagi toplo sprejet v svoji domovini

Zmagovalec Evrovizije Johannes Pietsch z umetniškim imenom JJ se je vrnil v domovino. Avstrijci so svojega prvaka toplo sprejeli na dunajskem letališču, kjer so ga zasuli s čestitkami, objemi, cvetjem in drugimi darili. 24-letnik, čigar zmagovalna pesem Wasted Love združuje opero in pop, je na dunajskem letališču ponosno razkazoval prestižni pokal. Množici je po poročanju euro.news vzkliknil, da je ta zmaga zanje.