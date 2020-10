John Legend med nastopom v živo zadrževal solze: To je za Chrissy

Na podelitvi Billboardovih nagrad se je zvrstilo kar nekaj glasbenih nastopov, med najbolj čustvene pa zagotovo spada nastop Johna Legenda, ki je balado Never break posvetil ženi Chrissy, ki je pred nekaj tedni splavila.

V Los Angelesu so podelili Billboardove nagrade. Prireditev je bila brez občinstva, v vlogi voditeljice pa se je letos preizkusila pevka Kelly Clarkson, ki je tudi nastopila. Nastopili so še Demi Lovato, Alicia Keys, Sia, Post Malone, Brandy, Doja Cat, En Vogue, John Legend in drugi. A nastop Johna Legenda je bil zagotovo najbolj čustven. V solzah je zapel baladoNever break, to pa pred začetkom pesmi posvetil ženiChrissy Teigen, ki je pred nekaj tedni splavila njunega tretjega otroka. Izgubo je nekdanja manekenka s svojimi sledilci delila na Instagramu."To je za Chrissy," je rekel John pred nastopom, med katerim je vidno zadrževal solze.

icon-expand John Legend je na odru komaj zadrževal solze. FOTO: Profimedia

A še preden je prišel na oder, je njegov nastop Kelly napovedala z besedami: "Rada bi si vzela trenutek, da spregovorim o prijatelju, ki me navdihuje vsak dan. Ne samo kot glasbenik, tekstopisec, ampak tudi kot človek. John Legend je eden mojih najljubših ljudi na tem planetu in ni ga težko imeti rad, saj tako on kot tudi Chrissy vedno poskrbita, da vse toplo sprejmeta v svoj mali svet – z vzponi in padci vred. Moje srce gre seveda obema vama v teh težkih srcih in hvaležna sem vama, da še naprej delita svojo pozitivo in svoj talent z vsemi nami."

Največ nagrad prejel Post Malone GlasbenikPost Malone je bil nominiran v kar šestnajstih kategorijah, domov pa je odnesel devet Billboardovih nagrad. "Popolnoma iskreno: razneslo me bo od vse ljubezni, ki mi jo izkazujete,"je enega od svojih govorov začel 25-letnik in dodal, "to je zame zelo velika stvar in seveda tudi za vse, ki so vpleteni v moje delo. Delali smo kot nori!" Post Malone je osvojil nagrado v kategorijah: najboljši izvajalec, najboljši moški izvajalec, najboljši album lestvice Top Billboard 200, top 100 najbolj vročih izvajalcev, največkrat pretočena pesem, najboljši rap izvajalec, najboljši moški rap izvajalec, najboljša rap turneja in najboljši rap album.

icon-expand Post Malone je domov odnesel kar devet pozlačenih mikrofonov. FOTO: AP