John Lennon bi praznoval svoj 81. rojstni dan

Legendarni Beatle bi dopolnil 81 let, če bi še živel. Ob tej priložnosti so se ga na družbenih omrežjih spomnili mnogi, najbolj pa ga seveda pogrešajo njegovi najbližji, ki so prav tako delili spomine nanj. Joko Ono in Paul McCartney sta delila stare fotografije, spomnil pa se ga je tudi sin Sean Ono Lennon, ki si s slavnim očetom celo deli rojstni dan. John je bil leta 1980 ubit, star 40 let.

Nekdanja žena in Lennonova velika ljubezen, Yoko Ono, je ob Johnovem rojstnem dnevu na družbenem omrežju Twitter čestitala tako sinu kot možu, delila pa je tudi njuno skupno fotografijo, na kateri oba pihata svečke na torti. Tudi Paul McCartney se je s fotografijo na družbenem omrežju spomnil prijatelja, s katerim sta v času ustvarjanja v skupini The Beatles doživela marsikaj. icon-expand John Lennon FOTO: Profimedia 79-letni McCartney je na Instagramu delil skupno fotografijo z Lennonom, na kateri glasbenika držita vsak svojo kitaro, obrnjeno kot violino. "Vesele rojstnodnevne misli Johnu," je ob fotografiji pripisal Paul. Tudi Yoko je delila podobno sporočilo ob fotografiji Johna in Seana: "Vse najboljše John! Vse najboljše Sean! Rada vaju imam!" Sean je svoj 46. rojstni dan obeležil s kolažem fotografij na družbenem omrežju Instagram, ki sestavljajo celo. Na njih je šestletni Sean, s tem pa se je spomnil takrt še živečega očeta. Lansko leto je minilo 40 let od Johnove smrti. Glasbenika je pred vhodom v večstanovanjsko hišo na Manhattnu ustrelil oboževalec, strel pa je bil zanj usodni. Tudi takrat so se ga spomnili njegovi prijatelji in oboževalci s celega sveta, ki se še danes sprašujejo, kaj bi se zgodilo v Johnovem zelo razburljivem življenju, če bi jih dočakal še naslednjih 40.