John Lennon, član legendarnih Beatlov, bi praznoval 80 let

John Lennon se je rodil 9. oktobra 1940 v Liverpoolu. Že zgodaj se je začel ukvarjati z glasbo in pri 17 letih ustanovil skupino The Quarrymen. Po več menjavah imen je leta 1960 s Paulom McCartneyjem ustanovil skupino The Beatles, ki je prvič nastopila leta 1961.

To je bilo rojstvo legendarne liverpoolske četverice, ki je s svojo glasbo zaznamovala 60. leta minulega stoletja. Z McCartneyjem je napisal besedila in glasbo za številne uspešnice, kot so Help!, She Loves You, Yellow Submarine, I Want to Hold Your Hand, Come Together inLucy In The Sky With Diamonds. Zaslovel je kot pisec in skladatelj zanimivih, pogosto angažiranih in duhovitih pesmi.