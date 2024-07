John Taylor: Dobra glasba lepih fantov iz videospotov, a z energijo punk rokerjev!

Mislim, da je bil to dober čas za skupine, za nove ideje in novo energijo. Glasbene založbe so podpisovale nove, mlade, perspektivne skupine, torej bi lahko rekli, da je bil levji delež v tem, da smo poskušali uspeti ob primernem času, ki je bil pravi čas za Duran Duran. Vedno je nekako tako.

Obstaja fraza, da te določene stvari motijo, ko si mlad, a se potem s tem ne ukvarjaš več. Bilo je res že davno tega, bili smo zelo popularni, ljudski bend, otroci so nas imeli radi, mediji pa so bili radi v poziciji, da so rekli, napisali, da so oni iz nas naredili zvezde. V bistvu pa je sploh niso imeli tako veliko vloge, kar se tiče našega uspeha.

Po drugem albumu Rio (1982) in sploh po tretjem Seven and the Ragged Tiger (1983), ste bili na vrhu sveta, tudi po zaslugi visokoproračunskih videspotov na MTV-ju, posnetih na eksotičnih koncih sveta. Sledila je prava Duran-manija, koliko vam je šlo na živce, ko se je glasbeni tisk, predvsem britanski, toliko posvečal vsemu drugemu ne toliko glasbi, ki je bila odlična in je še vedno?

Pa ste se imeli za del novoromantične scene, skupaj s Spandau Ballet, Culture Club in še kom, tudi rivalstva se je domislil glasbeni tisk, saj ste bili sicer prijatelji in kolegi?

Mislim, da je vedno dobro, če je malce tekmovalnosti in da imaš konkurenco, dobro je biti del scene. Ko nisi edina skupina, nisi edini umetnik, so še drugi, ki počno podobne stvari kot ti, hkrati pa ste iz istega miljeja. To ustvari gibanje, določeno sceno. Če pogledate zgodnja 80. leta, lahko vidite, kaj smo nosili v Duran Duran, kaj so nosili v Culture Club. Zagotovo gre za določen slog, vse nas je zanimal ples, moda in video umetnost. Zanimali so nas torej šik videospoti in moda, imeli pa smo energijo punk rokerjev!

Pa se da opisati občutke, ko vas je tolikšna popularnost "zadela" v vaših zgodnjih dvajsetih, toliko oboževalk po vsem svetu, koliko ste zapadli v kliše seksa, drog in rokenrola?

Moj bog, koliko imamo časa? (smeh) Neverjetno dobro smo se zabavali. Da imaš tolikšen uspeh, v skupini nas je bilo pet, potovali smo po svetu, bilo je zares čudovito. Imeli smo veliko srečo, da se nam je zgodilo, kot se nam je zgodilo. Tudi založba nas je povsem podpirala, da se nam je vse to zgodilo, seveda pa smo trdo delali in imeli dobro delovno etiko. Neprestano smo pisali pesmi, vse je šlo kot namazano. Prvih nekaj let v zasedbi je bilo vse absolutno neverjetno, pravzaprav neopisljivo.