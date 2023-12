Joker Out bodo izdali album in koncertni film

Live From Arena Stožice, tako je skupina Joker Out poimenovala album in koncertni film, ki ga bo izdala 22. decembra. Album bo na voljo na glasbenih pretočnih platformah, ekskluzivni koncertni film, ki ga je režiral njihov dolgoletni sodelavec Mark Pirc, pa bo izšel 'na zahtevo' na njihovi spletni strani prvi dan novega leta.

Skupina Joker Out je svojim oboževalcem za božično darilo pripravila nekaj posebnega. 22. decembra bodo izdali album in koncertni film Live From Arena Stožice, posnet na njihovem prelomnem koncertu v Areni Stožice pred več kot 12.000 oboževalci. Album bo na voljo na glasbenih pretočnih platformah, ekskluzivni koncertni film, ki ga je režiral njihov dolgoletni sodelavec Mark Pirc, pa bo izšel 'na zahtevo' na njihovi spletni strani prvi dan novega leta.

"Nastop v Stožicah je bil za nas enako ali morda še bolj pomemben kot nastop na Evroviziji. Vse v letu 2023 je gradilo ta nastop, celo leto smo se mentalno pripravljali nanj in neopisljiva ekstaza nas je prevzela, ko smo stopili na oder in zagledali 12.000 ljudi, ki so bili tam samo za nas. V čast nam je bilo na odru za njih dati dušo in tudi oni so sebe izlili skozi glasilke. Njihovi glasovi bodo v naših srcih večno odmevali," so povedali člani skupine. Koncert v razprodanih Stožicah je trajal dve uri, Kris, Bojan, Jan, Jure in Nace pa so dali vse od sebe.