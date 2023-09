Joker Out dokazali, da njihova priljubljenost seže vse na sever Evrope

Joker Out so pred dnevi zaključili prvo nordijsko turnejo, kjer so s petimi razprodanimi koncerti na Švedskem, Norveškem in Finskem dokazali, da njihova priljubljenost seže daleč izven slovenskih meja. Evforični odziv občinstva je namreč dokazal, da ima tudi sam sever Evrope ogromno bazo oboževalcev naše najbolj popularne skupine.

Koncerti v sklopu nordijske turneje so bili še zadnji, preden se bo zasedba Joker Out popolnoma osredotočila na koncert v ljubljanski dvorani Stožice, ki bo v petek, 6. oktobra, pred tem pa so fantje oboževalce že razveselili z novo pesmijo, ki nosi naslov Sunny Side of London, njeno besedilo pa je v angleščini.

icon-expand Joker Out so osvojili srca oboževalk in oboževalcev na severu Evrope. FOTO: Dean Grainger

Nordijsko turnejo začeli 17. septembra, s posebnim gostovanjem na koncertu Elvisa Costella v Oslu, s katerim so izvedli skupni singel New Wave. Že naslednji dan so v Oslu združili moči z norveško zvezdo Alessandro, premierno predstavili novi singel in preizkusili igračko, ki jo bodo uporabljali na vseh prihodnjih koncertih – merilnik jakosti zvoka! Skupina bo namreč ugotavljala, kje živijo njihovi najglasnejši oboževalci, kar bodo na koncertih preverjali s pomočjo merilnika decibelov.

icon-expand Joker Out in Käärijä so izkoristili priložnost, da skupaj stopijo na oder. FOTO: Dean Grainger

Naslednja postaja njihove turneje je bil Stockholm, kjer so nastopili v klubu Fryshuset Klubben, nato pa s koncerti nadaljevali na Finskem. Po vrsti so bili osvojeni Helsinki, Turku in nazadnje Tampere, kjer je bil dosežen trenutno najglasnejši rekord 127,3 decibelov. Na treh finskih nastopih se je zasedbi pridružil še finski evrovizijski predstavnik Käärijä, s katerimi so se zagotovo najbolje ujeli.

icon-expand Prijateljstvo, ki se je stkalo med Evrovizijo, se nadaljuje. FOTO: Dean Grainger

Turneja po državah severnega dela Evrope je Joker Out popeljala v tamkajšnje najbolj znane in cenjene klube, ki so jih brez težav razprodali. Dodatno potrditev priljubljenosti zasedbe pa so prinesli tudi rezultati platforme Spotify, saj se je njihova nova pesem Sunny Side Of London na Finskem uvrstila na seznam pesmi New Music Friday. Do konca minulega tedna je pesem na omenjeni platformi dosegla več kot 100.000 poslušanj.

