Joker Out evropsko turnejo začeli z dvema neobjavljenima pesmima

Joker Out so v Helsinkih začeli s svojo težko pričakovano evropsko turnejo See You Soon. Fantje, ki so se po več kot napornem letu 2023 za nekaj časa umaknili v London na ustvarjalni oddih, so sedaj polni novih moči začeli z nastopi po evropskih mestih. Obenem so priljubljeni glasbeniki že na prvih dveh koncertih presenetili svoje oboževalce in predstavili dve še ne objavljeni pesmi, s katerimi so znova navdušili občinstvo.