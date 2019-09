'Shagadelic' rokerji Joker Out s pesmijo Gola proti prvencu

Joker Out obstajajo od leta 2016 v nekaj letih pa so pokazali kvalitete dobrega srednješolskega benda, spomnite se le, kako so se kalili Big Foot Mama in Siddharta. Joker Out so svoj pohod začeli na Vičstoku, natečaju Bitka bendov, leta 2017 pa so bili tudi zmagovalci Špil lige, ko so napolnili Komuno Kina Šiška. Zadnje tri leta so nastopili v ljubljanskih Stožicah in pred polnim Kongresnim trgom. Zasedba zdaj po singlih Kot srce, ki kri poganja iz leta 2016 in Omamljeno telo iz leta 2017, z novim singlom Gola resno napoveduje prvenec.