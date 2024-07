Joker Out izdali pesem, ki jo občinstvo na koncertih že zna na pamet

Pa so jo tudi uradno izdali – pesem, ki jo njihovi oboževalci že znajo na pamet in jo z njimi prepevajo na koncertih. Joker Out so v svet uradno poslali pesem in videospot z naslovom Šta bih ja, ki se je s pomočjo družbenih omrežij razširila med njihovimi oboževalci in postala viralna. Kako je London vplival na to, da so ustvarili svojo najbolj južnjaško pesem v karieri?

Fantje iz skupine Joker Out so končno tudi uradno izdali pesem, ki jo na koncertih že nekaj časa prepevajo praktično vsi obiskovalci. To je pesem Šta bih ja, ki se je viralno razširila med njihovimi oboževalci, po tem, ko so jo prvič zapeli na svoji evropski turneji See You Soon. "Že od prvega koncerta smo vedeli, da je to naš naslednji singel, saj je komad požel daleč največjo evforijo v občinstvu. Takoj po prvi javni izvedbi je posnetek zaokrožil na TikToku in postal viralen. Kmalu pa ga je občinstvo pelo kot vse ostale pesmi z albumov," so povedali ob izdaji pesmi.

Joker Out so izdali pesem, ki jo njihovi oboževalci že znajo na pamet. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Pesem je nastala med njihovim ustvarjalnim oddihom v Londonu. "Kot zanimivost bom povedal, da je to najbolj južnjaška pesem, ki smo jo kadar koli naredili. Je pa to tudi prva, ki smo jo naredili v Londonu," je povedal Kris Guštin. "Ko je nastajala, je imela pridih jugo rocka. Ko smo ustvarjali, smo res šli v ekstreme," je v smehu dodal Bojan Cvjetićanin in v isti sapi poudaril, da je to res nekaj novega za njihovo skupino. "Šli smo na zahod po svetovljanski navdih, a sta se v nas vnela balkanski duh in zvok. Ta intenzivna mešanica lastne kulture in novih izkušenj se je prelila v pesem, kar jo naredi res posebno," je še dodal.

Kako, da je ravno London iz njih izvabil ta južnjaški pridih? "Mogoče smo pogrešali dobro hrano. Tam je drugačna," je nekoliko sramežljivo razložil Jure Maček, saj ni želel priznati, da jim hrana ni bila všeč. "Pri nas je hrana res boljša, balkanska hrana nam je zelo všeč in vedno se veselimo žara, ko gremo v Beograd," je še dodal, tudi vsi ostali fantje pa so se strinjali, da so res pogrešali dobro hrano.