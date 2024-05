Joker Out jasni: Novo pesem je navdihnila humanitarna kriza v Palestini

Skupina Joker Out trenutno pripravlja novi album, ki ga bodo zvesti oboževalci lahko prvič slišali jeseni, še preden pa bo ta na voljo, pa so objavili delček nove pesmi, ki nosi naslov Sonce, ob njem pa pripisali, da jo je navdihnila humanitarna kriza v Palestini. Peterica je tako jasno izrazila svoje politično stališče in dodala, da jih genocid, ki se dogaja, zelo boli.

Skupina Joker Out, ki se je vrnila s turneje po Evropi, trenutno snema tretji album, svojim oboževalcem pa so še pred njegovim izidom ponudili vpogled v to, kaj pripravljajo. Na družbenem omrežju so delili posnetek, na katerem pevec Bojan poje pesem Sonce, ob njem pa pripisali, da ta dovolj zgovorno pove, kakšno je njihovo stališče glede vojne v Palestini.

"Če naša glasba dovolj glasno ne izraža stališča, kje mi, Joker Out, stojimo v trenutni situaciji humanitarne krize in genocida, in kako zelo nas boli, bomo to še enkrat skušali pojasniti skozi našo glasbo," so zapisali in dodali: "Sonce naj bi prvič slišali šele jeseni, navdihnila pa jo je grozovita realnost v Palestini. Mir, ljubezen in človeškost je tisto, za čimer stojimo sedaj in vedno."