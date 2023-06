Joker Out julija po Veliki Britaniji, jeseni v razprodanem Zagrebu.

Peterica je svojo koncertno turnejo začela kmalu po majskem nastopu na Evroviziji v Liverpoolu, kjer so zasedli 21. mesto. Že teden kasneje so nastopili na festivalu Sea Star v Umagu, zatem s srbsko skupino Buč Kesidi razprodali zagrebško Šalato, kjer jih je slišalo 4500 ljudi, v tem tednu pa so odigrali še prav tako razprodana koncerta v dveh srednje velikih klubih v Dublinu.

Člane skupine je najbolj presenetilo, da so poslušalci tako na Hrvaškem kot na Irskem peli v slovenščini, kar po njihovem mnenju kaže na to, da slovenščina ni prepreka v globalnem poslušanju glasbe. Nekaj podobnega zato pričakujejo tudi na angleški turneji, ki so jo pravkar najavili in jo tudi takoj razprodali. V juliju jih bo vodila po klubih v Manchestru, Liverpoolu, Glasgowu in Londonu.

Že v naslednjem tednu pa sledita beograjski Beerfest in tudi prvi koncert po Evroviziji na domačih tleh. Odigrali ga bodo 16. junija v Tržiču in se ga že zelo veselijo. "Zelo lep trenutek bo stopiti pred domačo publiko," so Joker Out povedali za STA.

Medtem so samo v petih urah razprodali koncert 11. novembra v Tvornici v Zagrebu, ki je po velikosti prizorišča primerljiva z ljubljansko Cvetličarno, in mu dodali še dodatnega večer pred tem. Kot je zapisal portal Balkanrock, bo to njihov prvi samostojni koncert na Hrvaškem, na katerem bodo po napovedih predstavili tudi nove pesmi.