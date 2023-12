Joker Out, kralji karizme na letošnji Evroviziji

Slovensko zasedbo Joker Out je tik pred zaključkom letošnjega leta doletela še ena čast. Evrovizijski oboževalci so slovenske glasbenike razglasili za kralje karizme letošnje izvedbe glasbenega tekmovanja.

Več kot 80 tisoč evrovizijskih navdušencev je na uradni aplikaciji glasbenega festivala sodelovalo pri glasovanju v osmih različnih kategorijah Evrovizijskih nagrad 2023. Fantje so v omenjeni kategoriji prepričljivo zmagali s 54,5 odstotka vseh glasov, drugo mesto je s 16,1 odstotka vseh glasov zasedel Italijan Marco Mengoni . V isti kategoriji sta se za naziv borili še Angležinja Mae Muller in predstavnica Poljske Blanka .

Slovence so že pred meseci nagradili tudi poslušalci evrovizijskega radia ESC Radio. Fantje so slavili v kategoriji za najboljšo skupino in tako postali prva slovenska skupina z nagrado ESC Radio Award. Petčlanska slovenska zasedba je s 30,1 odstotka premagala nemško skupino Lord Of The Lost (18,8 odstotka) in avstrijski duo Teya & Salena (11,8 odstotka).