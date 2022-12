Joker Out mahajo letu 2022 v slovo s himno generacije

Medtem ko zaključujejo delo v hamburškem studiu, kjer so posneli evrovizijsko pesem in angleški album, so Jokerji na radijske valove poslali pesem Novi val, ki ga spremlja čustven video posnetek na koncertu v Križankah.

"9. septembra smo v razprodanih Križankah predstavili naš drugi studijski album Demoni, ki ga zaključuje pesem Novi val. Ta se je avgusta, ko smo že zaključevali ustvarjanje plošče, pojavila čisto nepričakovano. Bilo je v času divjanja požarov na Krasu in ta pesem je nastala kot odgovor na utesnjenost, ki smo jo čutili ob tem, ter upanje, da smo mi nova generacija, novi val, ki lahko prinese spremembe v tem svetu. Kar je začutila tudi publika in to je bil najmočnejši trenutek koncerta v Križankah, ki bo v posnetku na ogled enkrat naslednje leto," pravijo Jokerji, ki so kot video za to pesem izdali posnetek žive izvedbe, saj ta najbolje povzema vse občutke, ki jih ob petju in poslušanju sproža Novi val.

Joker Out FOTO: Vita Orehek

"Izid te skladbe v obliki uradnega radijskega singla in posnetek izvedbe v Križankah sta tudi naše zadnje dejanje v letu 2022, ki je bilo res razburljivo in nepozabno. Ob tem bi se radi zahvalili vsem poslušalcem in fenom, vsem, ki ste hodili na naše koncerte in nas poslušali. Vsem želimo lepe praznike, miren božič in srečno novo leto," še dodajajo fantje.

Joker Out bodo Slovenijo zastopali na Evroviziji 2023. FOTO: Vita Orehek