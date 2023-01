Slovenci so za dva večera zavzeli srbsko prestolnico. Na MAC-u, podelitvi elitnih glasbenih nagrad v regiji, se je med nominiranci znašlo kar 30 naših glasbenikov. S kar 4 nominacijami se je okitila Senidah, izstopajo še Zalagašper, raperka Masayah, David Amaro in glavna slovenska atrakcija večera Joker Out.