Joker Out: Ne moremo verjeti, da so nekateri že poznali vsa besedila

"Ne vem ali človek kdaj zares razmišlja o tem, da bo enkrat izdal album in bodo ljudje prišli na poslušanje, sedeli na stolih in nam med tem direktno gledali v obraz. Zelo lep trenutek," nam je povedal pevec Bojan Cvjetićanin , bobnar Jure Maček pa dodal: "Ne morem verjeti, da so nekateri že vedeli besedila na pamet." To je s pomočjo sodobne tehnologije mogoče tako, da so se prestavili v drugi časovni pas, kjer je ta že izšel, zato so pesmi lahko poslušali predčasno.

Joker Out so izdali tretji studijski album, ki so ga poimenovali Souvenir Pop.

Na trdih temeljih uspeha predhodnih albumov, Umazane misli (2021) in Demoni (2022), Souvenir Pop navdih išče v krajih, ljudeh in spominih zadnjega leta in pol ter poslušalce popelje na čustveno potovanje, ki izkazuje razvoj zasedbe. Album vsebuje 10 raznolikih skladb, kjer vsaka, kot magneti na hladilniku, predstavlja živahno podobo, skupaj pa tvorijo popolno celoto. Njegova posebnost je tudi to, da so pesmi v treh jezikih, in sicer v slovenščini, angleščini in srbščini.

"Dosti smo potovali, sam pa sem veliko razmišljal v vseh teh treh jezikih, glede na to, s katero jezično skupino sem v danih trenutkih preživel več časa, tako da so se različni deli mene zelo jasno izlili v teh treh jezikih. Nisem se prav veliko boril s tem, če pride zgodba v nekem jeziku, je to samo še en inštrument, ena barva," nam je povedal pevec in avtor besedil.