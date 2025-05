Joker Out: Nismo želeli narediti plate, ki bi bila všeč vsem

Skupina Joker Out je izdala nov videospot za skladbo Muzika za decu , ki kot prva zazveni na aktualnem albumu Souvenir Pop . "Videospot je hommage zvoku in bendom, ki so ustvarjali na tem teritoriju pred nami," so povedali člani zasedbe.

"Jaz mislim, da smo, kot bend zelo odkriti, kdo so naši glasbeni idoli in imamo tudi srečo, da delamo s producentom, ki je z večino od teh naših idolov vsaj tistih, ki prihajajo tudi iz Slovenije delal in ustvarjal ta legendarna dela in zvok," je povedal frontman skupine in dodal: "Pri tej plati smo se, kar se tiče neke ustvarjalnosti, v resnici kar igrali, kar se tiče tega, kaj si dovolimo biti. Nismo hoteli narediti plate, ki bi bila vsem všeč, hoteli smo narediti plato, ki bo všeč nam in ki nam v resnici spet malo požene kri po žilah, ko gremo na oder, da se veselimo tega, kar bomo igrali, da nam je novo, sveže in malo drugače. Bilo nam je relativno vseeno koliko bo to ugajalo tistim, ki preferirajo Carpe Diem in mislim, da nam je to, kar dobro uspelo, saj nas nihče več ne posluša."

Uspešna skupina si je tako med ustvarjanjem nabrala številne oboževalce, ki so zanje pred koncertom v vrsti pripravljeni stati tudi po več ur prej. Zato člani skupine, Bojan Cvjetićanin, Kris Guštin, Nace Jordan, Jure Maček in Jan Peteh čutijo določeno odgovornost do svojih poslušalcev. "So pričakovanja, ampak na neki točki se zaveš, da karkoli boš naredil, nekomu ne bo v redu. Če boš delal isto, se bo polovica ljudi pritoževala, da je isto kot prej, če pa boš delal drugače, se bo pa druga polovica pritoževala. Ostane ti, da slediš temu, kar si ti želiš, in to je pri nas to, da poskušamo nove stvari," je priznal Guštin.