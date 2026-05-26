Joker Out o novi pesmi: En drugemu smo sonce in odsevamo svetlobo

"Navdihnilo jo je neko splošno pozitivno vzdušje, ki vlada med nami v bendu in našimi prijatelji, čeprav se nam zdi, da razmere v svetu še nikoli v naših življenjih niso bile tako slabe. To je pozitiven komad, ki ga navdihuje občutek, da smo ljudje, ki širimo dobro energijo, večni in da se bo ta energija širila ter naredila svet lepši. En drugemu smo sonce in odsevamo svetlobo, ki ne more nikoli umreti, dokler se odbija med nami," o pesmi Odsevi sonca pravi avtor in pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin.

Odsevi sonca sledijo uspešnici Supersonic, ki je na spletnih glasbenih platformah že presegla štiri milijone predvajanj, ob originalu pa živi tudi kot duet s srbskim zvezdnikom Devitom. "Verjetno bodo poslušalci ob predvajanju nove pesmi najprej pomislili na to, da je po daljšem času to spet en Joker Out komad, ki spominja na zvok naših začetkov. Ne naključno, saj se pripravljamo na praznovanje 10-letnice delovanja in se nam je zdelo, da Karneval rabi prav takšno pesem, ki bo ljudi malo spomnila od kje prihajamo, hkrati pa zveni kot poletna festivalska himna. Za nas bo vsekakor, upamo pa, da bo všeč tudi publiki, saj svet, ki ga poganjajo slabe, 'fake' in negativne novice, rabi take pozitivne pesmi in mantre, ki si jih moramo manifestirati za lepši svet," sporočajo Jokerji.