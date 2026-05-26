Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Joker Out o novi pesmi: En drugemu smo sonce in odsevamo svetlobo

Ljubljana, 26. 05. 2026 20.06 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Polona Zoja Jambrek
Joker Out

Joker out pa svoje prvo desetletje - za uverturo - proslavljajo z novo pesmijo, kot so jo poimenovali, himno poletja z naslovom Odsevi sonca. Kot pravijo, z njo v vesolje pošiljajo manifestacijo za srečnejše življenje. Pesem je navdihnilo splošno pozitivno vzdušje, ki vlada med člani skupine in njihovimi prijatelji.

"Navdihnilo jo je neko splošno pozitivno vzdušje, ki vlada med nami v bendu in našimi prijatelji, čeprav se nam zdi, da razmere v svetu še nikoli v naših življenjih niso bile tako slabe. To je pozitiven komad, ki ga navdihuje občutek, da smo ljudje, ki širimo dobro energijo, večni in da se bo ta energija širila ter naredila svet lepši. En drugemu smo sonce in odsevamo svetlobo, ki ne more nikoli umreti, dokler se odbija med nami," o pesmi Odsevi sonca pravi avtor in pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin.

Odsevi sonca sledijo uspešnici Supersonic, ki je na spletnih glasbenih platformah že presegla štiri milijone predvajanj, ob originalu pa živi tudi kot duet s srbskim zvezdnikom Devitom. "Verjetno bodo poslušalci ob predvajanju nove pesmi najprej pomislili na to, da je po daljšem času to spet en Joker Out komad, ki spominja na zvok naših začetkov. Ne naključno, saj se pripravljamo na praznovanje 10-letnice delovanja in se nam je zdelo, da Karneval rabi prav takšno pesem, ki bo ljudi malo spomnila od kje prihajamo, hkrati pa zveni kot poletna festivalska himna. Za nas bo vsekakor, upamo pa, da bo všeč tudi publiki, saj svet, ki ga poganjajo slabe, 'fake' in negativne novice, rabi take pozitivne pesmi in mantre, ki si jih moramo manifestirati za lepši svet," sporočajo Jokerji.

joker out videospot pesem odsevi sonca

Skupina Bomb Shell bi z novo pesmijo rada ustavila čas

24ur.com Miha Istenič in Karmen Klinc v svet pošiljata novo pesem
24ur.com Minea v novem duetu sodelovala s skupino Joy: Ljubezen premika vse
24ur.com Čuki z novo pesmijo Na pol poti do sonca kličejo poletje
24ur.com Iris Ošlaj: Včasih ni enostavno vztrajati in ne vidimo, koliko lepega je okrog nas
24ur.com Cherry Flavoured z novo pesmijo napovedujejo izid prvenca
24ur.com Masayah gre Bol dol: Zabavo in ples zajemam z veliko žlico
24ur.com Tilen Lotrič: Vsi smo že videli ljubljeno osebo v objemu drugega
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
26. 05. 2026 20.39
En drugemu smo ljubimci in odsevamo ljubezen .
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tako lepa je hči legendarnega nogometnega trenerja
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
vizita
Portal
Kaj se zgodi z jetri, če se občasno napijete?
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
cekin
Portal
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
V petek bodo pokojnine morda zamujale
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
moskisvet
Portal
Ste preverili veljavnost e-vinjete? Dars opozarja na junijski rok
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Umrla legenda slovenskega rokometa
Umrla legenda slovenskega rokometa
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
okusno
Portal
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Mlada nogometašica
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725