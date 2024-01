Joker Out o selitvi v London: Za zdaj smo zelo ustvarjalni

Skupina Joker Out je pred kratkim sporočila, da se za tri mesece seli na Otok, natančneje v London, nas pa je zanimalo, kakšni so njihovi dnevi v Veliki Britaniji, kako jih je sprejelo londonsko občinstvo in kaj še počnejo, ko niso na odru. Pot jih je peljala tudi na Nizozemsko, kjer so nastopili na festivalu Eurosonic, ki je znan po tem, da seznam nastopajočih sestavljajo najbolj popularni glasbeniki v Evropi.

"Do marca bomo zagotovo v Londonu ustvarjali in napisali novo ploščo," nam je zaupal Nace, Bojan pa dodaja: "Šli smo v London, da se malo umaknemo od tega, kar poznamo in nam je udobno. Zaenkrat smo zelo kreativni, imamo en super plac za vaje, ki je najbolj podoben tistim, v katerih smo začeli deset let nazaj. Je res aspirativen s kreativnim nabojem. Ena taka mala bombica, tako da je zelo fino."