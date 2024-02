Joker Out o življenju v Londonu: Vsako jutro najprej vidiš štiri moške

Fantje iz skupine Joker Out so nedavno po napornem evrovizijskem letu pobegnili iz rodne Slovenije. Za nekaj mesecev so se namreč preselili v britansko prestolnico, kjer pa niso na dopustu, saj pridno delajo na svojem novem albumu. V Londonu skupaj živijo in pišejo pesmi za nov album, ki ga bodo posneli v Hamburgu. Kmalu jih čaka tudi evropska turneja, še prej pa so se samo za 24ur.com javili iz njihovega novega domovanja.

Bojan, Kris, Jure, Nace in Jan so rodno Slovenijo zamenjali za pregovorno deževno Anglijo. Fantje iz skupine Joker Out so se za nekaj mesecev namreč skupaj preselili v London, kjer pa niso na dopustu, saj pridno ustvarjajo nov album. Glede na to, da se ne sprehajajo ravno veliko po britanski prestolnici, je vprašanje, ali sploh vedo kakšno je zunaj vreme, kar na mestu. "Sploh nismo v Londonu. Vzeli smo si dvomesečne počitnice, si izmislili, da delamo album. Zdaj smo se morali za ta intervju dobiti pri Krisu doma," so se ob vprašanju, ali so ves čas zaprti v studiu, pošalili glasbeniki.

Seveda pa to ni res, fantje so resnično v Veliki Britaniji, kjer živijo v hiški, obdani z zelenjem. Gre za predel Londona, ki je malo odmaknjen od središča, a vseeno dovolj blizu. Kako pa je njihov dan v Londonu drugačen od dneva v Sloveniji? "Zbujamo se ob istem času kot prej, zaradi časovne razlike je to sicer eno uro kasneje. Zjutraj se malo kregamo, kdo bo šel prvi pod tuš, potem pa gremo skupaj na vaje. V Ljubljani se je vsak pripeljal iz svojega konca. Včasih gremo tudi na kakšen sprehod, zvečer gremo včasih skupaj tudi ven," je razložil Kris, Bojan pa je njegov opis dneva v smehu strnil z besedami: "Vsako jutro te čakajo štirje moški in to je prva stvar, ki jo vidiš, ko se zbudiš." Fantje so se ob selitvi v novo okolje prepustili tudi nekaterim njihovim običajem. "Nace in Kris zelo rada pijeta angleški čaj," je razkril Bojan, glasbenika pa sta priznala, da čaja pravzaprav ne pijeta pravilno, saj nimata pravih pripomočkov. "Pijeva ga po slovensko," se je pošalil Nace.