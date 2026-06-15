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Glasba

Joker Out ob 10. obletnici napovedujejo karnevalski spektakel

Ljubljana, 15. 06. 2026 08.57 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
K.A.
Bend poudarja, da bo na dogodku vse podrejeno glasbi.

Jokerji praznujejo svojo prvo okroglo obletnico. 10 let delovanja bo ena najbolj priljubljenih slovenskih skupin obeležila s pravim spektaklom, za katerega je že vse pripravljeno. V Ljubljani že stoji eden največjih odrov v zgodovini slovenske glasbe. Karneval bo postregel z izjemnim programom, saj bodo na odru tudi cirkus Fuskabo, Käärijä, Devito, Um & Kuna Show in Alter Ace.

Prvo okroglo obletnico delovanja je treba proslaviti kot se spodobi, zato bodo Joker Out pripravili pravi spektakel. 20. junija bodo v sklopu Karnevala ponudili izjemen program, vrhunec vsega dogajanja, ki se začne že popoldan, pa bo seveda njihov koncert, ki ga bodo dopolnili akrobati cirkusa Fuskabo

Joker Out napovedujejo karnevalski spektakel.
Joker Out napovedujejo karnevalski spektakel.
FOTO: Arhiv organizatorja

Poleg omenjenih pa bodo nastopili tudi visokooktanski Käärijä, Devito, Um & Kuna Show in Alter Ace. V Ljubljani že stoji eden največjih odrov v zgodovini slovenske glasbe, ki so ga glasbeniki in organizatorji začeli postavljati že 14 dni pred dogodkom. Na začetku so bili tudi člani skupine zraven, zdaj pa so se posvetili preigravanju novih aranžmajev in vajam z razširjenim bendom, čez vikend pa so v prostorih cirkusa Fuskabo trenirali akrobacije in izvedli prvo vročo vajo. Zdaj jih čaka še zaključno piljenje forme, v petek pa generalka na velikanskem odru sredi Bežigrada, kjer se je pred desetletjem začel njihov pohod po domačih, regionalnih in evropskih glasbenih odrih.

Bend poudarja, da bo na dogodku vse podrejeno glasbi.
Bend poudarja, da bo na dogodku vse podrejeno glasbi.
FOTO: Arhiv organizatorja

Eden najbolj priljubljenih slovenskih badnov je od začetka napovedoval, da bodo poskrbeli za spektakel. Javnosti so predstavili idejo o 70-metrskem odru, a se je izkazalo, da je ta še večji: širok je 80, globok 14 in visok 17 metrov. "Na prizorišču dela okoli 50 ljudi, pri zaključni izvedbi pa bo sodelovalo več kot 500 oseb," so sporočili organizatorji, ki so še dodali, da so vsi podizvajalci slovenski, saj želijo dokazati, da lahko naredijo presežke z domačim znanjem. 

Poznavalci pravijo, da gre za ambiciozen koncertni spektakel generacije, kakršen se pri nas mogoče zgodi enkrat na desetletje.
Poznavalci pravijo, da gre za ambiciozen koncertni spektakel generacije, kakršen se pri nas mogoče zgodi enkrat na desetletje.
FOTO: Arhiv organizatorja

"Opremo bomo pripeljali z okoli 50 tovornjaki ter številnimi kombiji in osebnimi vozili, pomagamo si še s štirimi viličarji in dvema velikima dvigaloma. Glavni oder pa bo sestavljen iz preko 150 ton opreme. Za scenografijo bomo uporabili tudi 166 kilogramov znamčenja, preko 1.000 metrov lesenih letev, 9.000 žebljev in 1.500 tesarskih vijakov. Dodatno razsežnost in kompleksnost dodaja snemalna ekipa, ki bo koncert snemala s 16 kamerami, med drugim tudi s kamero na vrvi in na tračnicah," so razkrili še nekaj presenetljivih podatkov.

V Ljubljani že stoji eden največjih odrov v zgodovini slovenske glasbe.
V Ljubljani že stoji eden največjih odrov v zgodovini slovenske glasbe.
FOTO: Arhiv organizatorja

Pri vsej tej opremi pa bend poudarja, da bo na dogodku vse podrejeno glasbi. "Drugemu delu bi lahko širše rekli magija. Ta spektakel pripravljamo že leto in pol, saj bomo v eno povezali 10 let glasbenega ustvarjanja, z artisti cirkusa Fuskabo, gosti, svetlobnimi efekti, pirotehniko, pričakujete lahko celo vrvohodca ... Nekaj zadev pa naj ostane še skrivnost do koncerta," so povedali Jokerji, ki se močno veselijo, da jih bo na koncertu, ki ga številni opisujejo kot 'ambiciozen koncertni spektakel generacije, kakršen se pri nas mogoče zgodi enkrat na desetletje' obiskali tudi oboževalci iz tujine. Vstopnice so se prodale v skoraj 50 držav, Finci, Poljaki, Avstrijci in še kdo pa bodo prišli v Ljubljano v stotinah.

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KOMENTARJI5

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Sandokkan
15. 06. 2026 10.27
Klovni pač. KDO gre to gledat?????
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+1
1 0
tom74
15. 06. 2026 09.52
Ti mi niso in me preseneti k zgleda enim so, stvar okusa.
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0 0
Amor Fati
15. 06. 2026 09.40
Zadnjic mi je ena njihova fenica rekla, da so kot slovenski Aerosmithi. Crkval sem od smeha. 🤣
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+1
2 1
BrkoBrki?
15. 06. 2026 09.33
Klovni kot klovni in ja zabavajo množice
Odgovori
+1
3 2
Amor Fati
15. 06. 2026 09.46
Klovni sodijo v cirkus, ne pa na koncerte 🤣
Odgovori
0 0
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