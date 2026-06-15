Joker Out ob 10. obletnici napovedujejo karnevalski spektakel

Prvo okroglo obletnico delovanja je treba proslaviti kot se spodobi, zato bodo Joker Out pripravili pravi spektakel. 20. junija bodo v sklopu Karnevala ponudili izjemen program, vrhunec vsega dogajanja, ki se začne že popoldan, pa bo seveda njihov koncert, ki ga bodo dopolnili akrobati cirkusa Fuskabo.

Joker Out napovedujejo karnevalski spektakel. FOTO: Arhiv organizatorja

Poleg omenjenih pa bodo nastopili tudi visokooktanski Käärijä, Devito, Um & Kuna Show in Alter Ace. V Ljubljani že stoji eden največjih odrov v zgodovini slovenske glasbe, ki so ga glasbeniki in organizatorji začeli postavljati že 14 dni pred dogodkom. Na začetku so bili tudi člani skupine zraven, zdaj pa so se posvetili preigravanju novih aranžmajev in vajam z razširjenim bendom, čez vikend pa so v prostorih cirkusa Fuskabo trenirali akrobacije in izvedli prvo vročo vajo. Zdaj jih čaka še zaključno piljenje forme, v petek pa generalka na velikanskem odru sredi Bežigrada, kjer se je pred desetletjem začel njihov pohod po domačih, regionalnih in evropskih glasbenih odrih.

Bend poudarja, da bo na dogodku vse podrejeno glasbi. FOTO: Arhiv organizatorja

Eden najbolj priljubljenih slovenskih badnov je od začetka napovedoval, da bodo poskrbeli za spektakel. Javnosti so predstavili idejo o 70-metrskem odru, a se je izkazalo, da je ta še večji: širok je 80, globok 14 in visok 17 metrov. "Na prizorišču dela okoli 50 ljudi, pri zaključni izvedbi pa bo sodelovalo več kot 500 oseb," so sporočili organizatorji, ki so še dodali, da so vsi podizvajalci slovenski, saj želijo dokazati, da lahko naredijo presežke z domačim znanjem.

Poznavalci pravijo, da gre za ambiciozen koncertni spektakel generacije, kakršen se pri nas mogoče zgodi enkrat na desetletje. FOTO: Arhiv organizatorja

"Opremo bomo pripeljali z okoli 50 tovornjaki ter številnimi kombiji in osebnimi vozili, pomagamo si še s štirimi viličarji in dvema velikima dvigaloma. Glavni oder pa bo sestavljen iz preko 150 ton opreme. Za scenografijo bomo uporabili tudi 166 kilogramov znamčenja, preko 1.000 metrov lesenih letev, 9.000 žebljev in 1.500 tesarskih vijakov. Dodatno razsežnost in kompleksnost dodaja snemalna ekipa, ki bo koncert snemala s 16 kamerami, med drugim tudi s kamero na vrvi in na tračnicah," so razkrili še nekaj presenetljivih podatkov.

V Ljubljani že stoji eden največjih odrov v zgodovini slovenske glasbe. FOTO: Arhiv organizatorja