Joker Out pred koncem evropske turneje nastopili z vnukom Ringa Starra

"Sanjsko – v polnem pomenu besede. To je izpolnitev naših največjih sanj, a hkrati imamo tudi občutek, da se stvari tako hitro in minljivo dogajajo, da po vsaki stvari (npr. enomesečni turneji) sploh ne veš, a se je to res zgodilo. Kot v sanjah. Težko je absorbirati in dojeti dogajanje okoli sebe, ko konstantno spreminjaš svoje okolje," so ob zaključku turneje See You Soon povedali Joker Out .

Joker Out so zaključili evropsko turnejo.

Turneja se je začela z dvema koncertoma na Finskem v začetku marca, nadaljevala pa v Estoniji, Latviji, Litvi in na Poljskem. Po nastopu v Krakovu se je skupina odpravila v Nemčijo, kjer je nastopila v Berlinu, Leipzigu, Hamburgu, Kölnu in Münchnu. Že tako močno bazo oboževalcev so dodatno okrepili z nastopi na Švedskem in Norveškem. Sledil je nizozemski Utrecht, kjer so oboževalce omrežili v dvorani Tivoli Vredenburg s kapaciteto 2000 obiskovalcev, nato pa še na prvih nastopih v Franciji (Pariz) in Belgiji (Antwerpen).

V drugi polovici turneje so Bojan, Kris, Nace, Jure in Jan navdušili še v Milanu in Padovi. Po velikonočnih praznikih so za divji zaključek zasedbo čakale nabito polne dvorane, kjer so z nastopoma v londonski dvorani O2 Shepherd's Bush Empire ter Academy v Manchestru zapisali osebno zgodovino. Za čisto zadnje dejanje pa je ostal še nastop na prizorišču St. Lukes v Glasgowu.