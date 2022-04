Joker Out pred novim ciljem: napolniti Stožice

Na II. gimnaziji Maribor je potekal Kulturni maraton, dogodek, ki traja do zgodnjih jutranjih ur, na njem pa vsako leto igrajo velika imena slovenske glasbene scene. Tokrat so dijake držali pokonci shagadelični Joker Out in legenda s črno kitaro Vlado Kreslin. Slednji je za naš portal obujal spomine na srednješolske dni, medtem ko so nam rockerji razkrili nov izziv, ki so si ga zadali za prihodnje leto.

Jokerji 'omamili in umazali' dijake Joker Out so v petek nastopali pred polnim Amfiteatrom na II. gimnaziji Maribor, ki ga je ogrela domača skupina .travnik, nato pa so v njem zadonele vse uspešnice, kot so Umazane misli, Gola in Omamljeno telo. Shagadelic rockerji so nastopili na željo dijakov, v intimen ambientu pa izpolnili vsa pričakovanja. Dvorana je zaživela: dijaki so s petjem in plesom pričarali pravo koncertno vzdušje, kar so potrdili tudi mladi glasbeniki: "Gimnazijci so bili danes, kolikor se da, glasni. Dobil sem vrhunski vtis. Publika je več kot hvaležna, razgreta igriva," je občutke po nastopu strnil frontman Bojan Cvjetićanin.

Za tiste, ki so med koncertom dobili navdih, da gredo po njihovi glasbeni poti, imajo Jokerji, ki so svojo pot začeli v srednješolskih klopeh, nasvet iz prve roke: "Če kdaj začeti, potem v srednji. Ker starejši si, več obveznosti imaš, težje se bo posvetiti temu," pravi bobnar Jure Maček. Sami so preboj na slovensko glasbeno sceno že naredili, sedaj pa se morajo na njej le obdržati. Zanje je zato odličen vzornik Vlado Kreslin, ki je na oder stopil za njimi. Bojan si želi, da bodo nekoč tudi njihove pesmi postale ponarodele. "Vlado Kreslin je slovenska glasbena eminenca in vsekakor stremimo k temu, da bi po tako dolgem času tudi mi stali na odru in bi vsa Slovenija prepevala naše pesmi." No, pred tem pa jih čaka še veliko dela, ki so se ga vsekakor lotili zelo resno. Že nekaj mesecev po izdaji prvega albuma namreč napovedujejo drugega. Vaje so že v polnem teku. "Jutri zjutraj se zbudimo, postavimo instrumente in gremo naprej delat plato. Vse proste dneve, ko nimamo koncertov, namenimo času na našem 'placu', da delamo nove komade, novo plato," pove Jure, ostali pa dodajo, da različne melodije preigravajo tudi šest ur na dan: "Odvisno od občutka, enkrat 'nam mori', pa gremo malo prej domov, enkrat je 'kul vajb', pa naredimo cel komad v enem dnevu." Zdi se, da Ljubljančanom vse teče kot po maslu. Nov album bodo predstavljali v Križankah, ki so jih razprodali kar v treh tednih, sedaj pa že stremijo k novim zmagam. Leta 2023 se odpravljajo v kar največjo dvorano v Sloveniji – Stožice. Vlado Kreslin: Pravi glasbenik mora imeti podočnjake Medtem ko so Jokerji prvič stali na odrskih deskah II. gimnazije, je Kreslinu ta že dobro poznana. Svoj prvi nastop, davnega leta 2002, mu je ostal v posebnem spominu, ker je začel peti šele ob štirih zjutraj. "Pripeljal sem se iz Ljubljane, nastopal od štirih do pol šestih, nato pa odšel s celo šolo na zajtrk. Super je bilo. Zjutraj je posijalo sonce in odpeljal sem se domov." Pravi, da mu nastopi v zgodnjih jutranjih urah ne delajo težav, saj pravi glasbenik mora imeti podočnjake. "Pri moji starosti je edino problem, da zjutraj ne moreš dlje spati," z nasmeškom doda.

Vlado, ki je bil na Kulturnem maratonu obkrožen z izvajalci, ki so še na začetku svoje glasbene poti, pravi, da se lahko ti vedno zanesejo nanj. "Podpiram vse mlade bande. Zelo rad jim včasih kaj pomagam. Vsi smo bili v tej poziciji, ko smo bili veseli pomoči starejših. To si zapomniš za vedno." Za prihodnost slovenske glasbene scene ga ne skrbi, saj imamo po njegovem veliko dobrih skupin in kantavtorjev. "Objektivno rečeno, je Slovenija močna. To je neverjetno, da smo tako malo družba, pa imamo toliko izjemnih bandov." Preden je zaigral pred množico srednješolcev, je tudi sam obujal spomine na šolska leta. Povedal je, da je bilo takrat do glasbe priti precej težje kot danes. "Na radiu ni bilo popularne glasbe, plošč pa nisi dobil kar tako, nekdo ti jih je moral prinesti iz Anglije, bile so drage. Tisti, ki je imel ploščo od Jimija Hendrixa, Rolling Stonesov, Beatlesov, Leonarda Cohena ali Janis Joplin, je bil velik frajer. To ploščo si posojal in šla je po vsej šoli." 'Najbolj povezovalen dogodek na šoli' Kulturni maraton je kultna prireditev, namenjena izključno drugogimnazijcem, ki poteka že od leta 2000. Njen koncept je zastavljen tako, da dijaki na šoli preživijo čas od osmih zvečer pa vse do šestih zjutraj, medtem pa se odvijajo številne kulturne aktivnosti, od večjih koncertov in predstav do Dijaške ustvarjalnosti, kjer se lahko učenci sami predstavijo svojim vrstnikom z različnimi točkami. "To je največji in najbolj povezovalen dogodek na šoli, na katerega pride približno petsto ljudi. Našo šolo loči od ostalih, ker imamo dvorano, ki omogoča rock'n'roll. Vsak ga pričakuje in vsaj enkrat se ga moraš udeležiti, sicer je, kot da nisi bil na gimnaziji," pravi organizator Gorazd Beranič.

icon-expand Kulturni maraton je otvorila trap skupina .travnik. FOTO: Vid Koren