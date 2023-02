Joker Out predstavili pesem, s katero bodo zastopali Slovenijo

Joker Out je skupina, ki bo letos Slovenijo zastopala na tekmovanju za pesem Evrovizije, fantje pa so končno predstavili pesem, s katero se bodo podali na veliki oder v Liverpoolu in skušali doseči čim boljšo uvrstitev. Carpe Diem bo zazvenela v drugem polfinalnem večeru, 11. maja.

"Carpe Diem je klic vsem, ki vedo, da je življenje več kot le to, kar vidimo na prvi pogled. Ta shagadelična plesna himna je odraz celoletnega koncertiranja in uživanja v življenju članov benda. Sporočilo je preprosto: s čimerkoli te življenje sooči, sta glasba in ples vedno pravi odgovor. Videospot se dogaja v mističnem hotelu, kjer se navidezno navaden in dolgočasen svet preliva z norim in magičnim. Nikoli ne veš kaj te čaka v naslednji sobi ali hodniku. Vprašanje je le: ali se upaš predati magiji ali ne?" o pesmi pravijo fantje.

Pesem je skupina Joker Out decembra posnela v Hamburgu, kjer se je s producentoma Žaretom Pakom in Toddom Burkeom za deset dni dobesedno zaprla v studio. "Le na vsakih nekaj dni smo prišli ven na zrak, zato tudi mesta nismo videli prav veliko," pravijo mladinci, ki pa so seveda obiskali vsaj spomenik skupine Beatles, ki je svetovni pohod (kot številni drugi glasbeniki) začela prav v drugem največjem nemškem mestu.

