Joker Out: Pričakovanja prelili v čisti užitek od prvega tona na odru

"Plošča je po vsem tem času zagotovo boljša, saj smo kake pol leta nazaj drugo polovico izbrisali in smo začeli znova. Pesmi so zdaj drugačne, med koronakrizo smo očitno o njih preveč razmišljali in se odločili, da niso dovolj dobre. Ko je prišel Jure, pa smo naredili nove aranžmaje, jih obrnili na glavo in zdaj precej bolje delujejo," sta o odločitvah glede pesmi na plošči povedala Bojan in Kris.

Četudi bi moral sveži prvenec Umazane misli iziti že pred letom in pol, se je vse skupaj zavleklo, saj je vmes nastopila koronakriza. Od desetih pesmi, ki so se znašle na težko pričakovanem prvencu, je bilo že polovico singlov (Omamljeno telo, Gola, Vem, da greš, Umazane misli, A sem ti povedal) , oboževalcem, sploh pa oboževalkam, se se v srca vtisnili vrhunski videospoti, ki so zagotovo v samem vrhu domače produkcije.

Ko človek vidi in posluša zasedbo Joker Out , se zdi, da jim je v petih letih uspelo veliko. Od prvega singla Kot srce, ki kri poganja, nastopa na Špil ligi, pa do nastopov na številnih prizoriščih, se je bend docela uigral, izčistil in nabral potrebne izkušnje in kilometrino.

A takega večera, kot so ga pripravili na prvi večer dveh razprodanih promocijskih koncertov v ljubljanskih Cvetličarni, si vsi lahko samo želimo. Tako bend kot tudi (pretežno) dekliško občinstvo, ki vidijo v Bojanu, Juretu, Krisu, Janu in Martinu svoje glasbene idole, si je, kot je bilo čutiti, tega nastopa zares goreče želel. Prav je, da si mlade generacije izberejo svoje ljubljence in Joker Out so si tak status v letih delovanja in vsem, kar so nam do zdaj ponudili, brez dvoma zaslužili. Že od prvega navdušenja, ko se je na ekranu kluba pojavilo prištevanje od prvotnega datuma izdaje albuma, pa do danes, ter trenutki, ko so fantje stopili na oder, se je zdelo, da je stopnja navdušenja in vzdušja v trenutku posegla po vrhuncu, ki ni popustil vse do konca.

Da je mladina na mah po izidu osvojila večino njihovih pesmi in besedil se zdi dokaj neverjetno, bend pa je predstavil vse pesmi z albuma in približno še enkrat toliko skladb, ki niso našle mesta na plošči. A spet je bilo moč opaziti, da večino navzočih pozna praktično vse pesmi. Kar ni lastno prav veliko mladim skupinam.

Koncept večera pa je bil, poleg impresivnih vizualnih učinkov, ki jih nudi prenovljena Cvetličarna, zaokrožen tudi okoli treh sopotnikov, ki so bili pomembni v zgodovini skupine. Kot prvi je oder zavzel Hamo, ki je skupaj z Bojanom zapel Ona gre in požel kup navdušenja, drugi je bil Omar Naber, ki nam je zaupal zgodbico o tem, kako je srečal 14-letnega Bojana in mu napovedal, da bo nekoč zvezda. Omar je dokazal, da še vedno premakne množico, ki je kajpak poznala njegov prvi in (najbrž) največji hit Vse, kar si želiš. Tretji sopotnik je bil "bigfootovec" Grega Skočir, ki je v obveznih temnih očalih prišel zapet Led s severa.

Zvezdniški starejši kolegi, so poželi veliko odobravanja, a brez dvoma so bili zvezde večera člani Joker Out, ki so po vsem čakanju na oba razpodana koncerta komaj čakali, da izvedejo (vsaj zaenkrat) koncert svoje kariere. Ki pa ga bodo ponudili v dvojnem odmerku, saj sledi še eden. Joker Out imajo "tisto nekaj", kar je potrebno, da ljudje norijo. Ob dobri glasbi, besedilih in izvedbi, pa seveda ni težko uživati.