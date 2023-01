Joker Out prvič ob bok najpopularnejšim izvajalcem na Balkanu

Š štirimi nominacijami se je okitila pevka Senidah , tri nominacije so pripadle mlademu dvojcu zalagasper , ki se med drugim potegujeta tudi prestižni naziv UNICEF album leta , raperka Masayah in pevec David Amaro pa ju lovita z vsak dvema nominiranima skladbama.

S skladbo Barve oceana se najbolj vroča glasbena skupina pri nas, Joker Out, poteguje za laskavi naziv v kategoriji rock skladba leta, na spektakularni podelitvi pa bodo tudi nastopili. "Nominacije v tujini nam ogromno pomenijo. So resna potrditev, da smo z našim ustvarjanjem uspeli očarati tudi na večjih in bolj konkurenčnih trgih izven meja Slovenije. Posledično nam tudi odpirajo vrata za nastopanje v tujini, kar je naša velika želja. Vsekakor je nominacija na tuji podelitvi glasbenih nagrad, kot je MAC, odlično izhodišče za predstavitev tuji, v tem primeru balkanski publiki, ki jo bomo morali očarati za dobro uvrstitev na ESC," pravijo Joker Out. Trenutno so med potrjenimi nastopajočimi še Jelena Rozga, Konstrakta, Aco Pejović, Saša Matić, Teodora, Voyage, Zera in Crni Cerak.