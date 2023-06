Joker Out razglašeni za najboljšo skupino na letošnji Evroviziji.

Petčlanska slovenska zasedba je s 30,1 odstotka premagala nemško skupino Lord Of The Lost (18,8 odstotka) in avstrijski duo Teya & Salena (11,8 odstotka). Jokerji so z dosežkom postali prva slovenska skupina z nagrado ESC Radio Award.

Zasedba Joker Out je nedavno nastopila v dveh srednje velikih klubih v Dublinu, julija pa jih čaka krajša turneja po Veliki Britaniji. Medtem so v le nekaj urah razprodali koncert v zagrebški Tvornici, kamor se odpravljajo 11. novembra po nastopu v ljubljanskih Stožicah. Koncerte v Manchestru, Liverpoolu, Glasgowu in Londonu so razprodali v rekordnem času, do sedaj pa so nastopili tudi na Irskem, Hrvaškem in Finskem.