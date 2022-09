Joker Out razprodali Križanke, 'odbili' koncert in potočili solze sreče

Na večer, ko si je marsikdo želel dobiti kakšno neobstoječo vstopnico za razprodani koncert, je bilo v zraku veliko pričakovanje. Fantje iz Joker Out so nam pred dnevi zatrdili, da so pridno vadili, saj koncert v Križankah pač ni mačji kašelj, zato so se želeli pokazati v svoji najboljši luči, po drugi strani pa so čakali, da jih udari trema pred samim nastopom. Ki pa se ob brezhibni izvedbi vrhunsko uigrane ekipe, kot so nam priznali, sploh ni pojavila.

Kako je treba stopnjevati pričakovanje, smo lahko ob navdušenem skandiranju "Joker Out! Joker Out!" , močnem stroboskopskem utripanju luči in vizualnih sladkorčkih filmskih prezentacij vsakega člana posebej doživeli, tik preden je vsak posameznik stopil na oder, začel igrati svoj instrument in dopolnjevati zvočno kuliso vročega pričakovanja. Tako željnega in vročega navdušenja v Križankah ni bilo čutiti že dolgo časa. Vse dokler se ni ekipi pridružil še Bojan in začel peti prvo pesem, najnovejši singel Katrina , z nedavno izdanega albuma Demoni .

Ob točno 21. uri se je začel odvijati "intro", ki je skupaj z vrhunsko vizualizacijo Marka Pirca pokazal pot, ko so Bojan , Kris , Jan , Jure in Martin že po dveh razprodanih Cvetličarnah oktobra lani v navalu čustev sanjali, da bodo leta 2023 "napadli" Stožice. Pokazal se je ekran "prvič v zgodovini Joker Out v Stožicah, v petek, 6. oktobra 2023". A najprej so jih čakale Križanke.

Kot so nam fantje dejali v nedavnem intervjuju, se zaradi novega materiala lahko izognejo igranju nekaterih starejših pesmi, ki jih imajo že malo "poln kufer" , kar pa ne pomeni, da so tokrat kar koli izpustili, saj so izvedli vseh dvajset pesmi z obeh albumov. "Križankeee!" je svoje navdušenje izrazil frontman, ki je potem velel občinstvu, naj na vse strani izrazi ljubezen, vsakemu posebej, da bodo tudi sami razdelili ljubezen do vseh prisotnih, ki jih imajo "neskončno, neskončno radi" , ter na ta način izvedli celoten koncert.

Da se je mogoče v manj kot dveh tednih naučiti besedila tudi novih pesmi, je bila naloga vseh, ki so v zadnjih desetih dneh hiteli poslušati Demone na pretočnih spletnih platformah. Ploščo so, sploh glede na (pre)dolgi proces nastajanja prvega albuma, posneli v rekordno hitrem času. Nadaljevali so takoj z drugo novo pesmijo Ne bi smel, obe pa kitarsko lepo spomnita na njihove idole Arctic Monkeys .

V bistvu je težko opisati občutke in navdušenje ob izvedbi njihovih najbolj poznanih pesmi, kot tudi ne, da so se vreščeče najstnice že naučile izštevanko "juhuhu, hahaha, originalna kopija" iz pesmi Plastika. Slednja je navdušila tudi z izredno animirano vizualizacijo, zanimivost ob tem pa je, da je Siddharta desetletje pred nastankom Joker Out, leta 2006, izdala pesem z enakim naslovom na albumu Petrolea. Da je bila mera polna, je svojo podporo in navdušenje nad videnim in slišanim fantom po nastopu izrekel tudi eden in edini Tomi Meglič.

Najbolj impresivno pri vsem je bilo, da so uspeli nivo energije, navdušenja in občutkov obdržati prav vseh devetdeset minut uradnega nastopa, ob dejstvu, da so pri novejših pesmih, ki so jih doslej manjkrat odigrali, morda delovali nekoliko bolj zbrani, kar je logično. A finale, ko so "vžgale" Gola, Vem da greš in najnovejši favorit Novi val, je povzročil, da so na oder leteli tako medvedki kot nedrčki.

V dodatku so postregli še z naslovnima pesmima z obeh albumov, Demoni in Umazane misli. "Na zdravje na Stožice, na nas in vas, ter naše umazane misli," je za sam konec v zdravljici s solzami v očeh naznanil Bojan. Končali so tako, kot so začeli, z reprizo pesmi Katrina.