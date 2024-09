Joker Out s pesmijo Bluza napovedali tretji studijski album

Skladba Bluza, ki že skoraj leto dni navdušuje na koncertih skupine Joker Out, je tudi uradno zaživela kot singel. Globoka čustvena balada prikazuje evolucijo zvoka skupine in ponudi obrise prihajajočega tretjega studijskega albuma, ki bo izšel 15. novembra. Zasedba se kmalu odpravlja tudi na turnejo po Balkanu.

Joker Out se že od začetka ustvarjalnega procesa tretjega albuma spogledujejo s klaviaturami in sintetizatorji. Plod eksperimentiranja je pesem Bluza, ki predstavlja mešanico naklonjenosti skupine rock baladam in novim zvokom. Enostavni začetek z akustično kitaro poslušalca pripravi na smer pesmi, a hitro preseže začetni ton, saj čutno besedilo nadgradijo sintetizirani zvoki in nežnost. Slednje je peterica že nakazala v mirnejših skladbah, kot sta A sem ti povedal in Novi val. Tokrat je nastal brezčasni song za generacije in hkrati vsebinski opomnik tistim, ki so zgradili zidove okoli svojih src ter prenehali verjeti v ljubezen.

Joker Out z nadromantično rokersko balado Bluza napovedujejo tretji studijski album. FOTO: Primož Lukežič icon-expand

"Na tretjem albumu eksperimentiramo z različnimi zvoki in Bluza je popoln primer tega, na čemer smo delali," pravijo Joker Out. "Želeli smo ustvariti pesem, ki bi bila hkrati brezčasna in aktualna, in mislimo, da se premikamo v tej smeri," še dodajajo o pesmi, katere besedilo je v srbščini.

