Joker Out: Sanjarili smo, da bomo nekoč slišali naše ime na POP IN-u

Člani skupine Joker Out so se po desetletju ustvarjanja odločili, da oboževalcem ponudijo bolj oseben vpogled v njihovo dosedanje delovanje in v seriji desetih epizod podkasta spregovorili o začetkih, bliskovitem vzponu, osebnih krizah, prelomnicah, ki so jih doživeli, pa tudi podpori staršev, svojih idolih ter prijateljstvu in odnosih, ki so zaznamovali to obdobje.

Joker Out z Grego Skočirjem in Tomijem Megličem. FOTO: Arhiv izvajalca

"V 10 letih se nam je toliko stvari zgodilo, fizično in mentalno, da smo komaj sami dohajali, kaj šele, da bi vse to uspeli deliti in predelati z ljudmi okoli nas in z našimi dragimi oboževalci. Zato smo se odločili, da za skupno terapijo vseh nas pogledamo nazaj na vse ključne dogodke in vplive, ki so nas pripeljali do letošnjega leta in poskušamo skupaj najti odgovore na vsa čustva, ki še visijo v zraku iz tistih časov. Morali smo se drug drugemu izpovedati in za to je bil podkast primeren format," nam je o odločitvi, da se lotijo še enega v vrsti projektov, povedal kitarist Kris Guštin. Razkrili so kopico zanimivih in doslej javnosti še neznanih stvari, kot na primer to, kako so izbrali ime, kjer je na koncu odločal test, kako bo ime skupine izgovorila naša Ota Širca Roš, voditeljica POP IN-a.

"Vedno smo verjeli vase in temu primerno stremeli k širjenju naše glasbe in sporočila. A nihče od nas si na začetku ni mogel zamisliti razsežnosti, do katerih smo prišli. Mi smo samo sanjarili, da bomo nekoč slišali naše ime na POP IN-u! Vsak korak, ki smo ga naredili, je bil do neke mere premišljen, a vseeno nas je velikokrat rezultat pozitivno presenetil. Tako je bilo tudi z Evrovizijo in nastopi v tujini, ki so sledili. Najtežje je bilo vso odrekanje, ki so ga naše ambicije terjale od nas, a vedno smo čutili potrebo po še. Zato nas ne skrbi, da naš vrhunec šele prihaja," je v imenu skupine še dodal Kris.