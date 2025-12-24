Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Joker Out ustvarili poseben slovarček

Ljubljana, 24. 12. 2025 11.12 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
Ota Širca Roš
Joker Out

Skupina Joker Out je že davno prerasla slovenske meje, oboževalce štejejo po vsem svetu in vsi množično prepevajo njihova slovenska besedila ter na njihove koncerte prinašajo celo slovarje, ki jih fantje potem podpisujejo. Zato se jim je porodila ideja o posebnem mini slovarju.

Gre za mini slovar Joker Out x I Feel Slovenia, ki vključuje najpogostejše slovenske fraze, prevode najljubših pesmi članov skupine, njihove najljubše kotičke po Sloveniji. "Tukaj so vsa naša besedila, fotografije iz našega otroštva - z raznih lepih koncev po Sloveniji, naši najljubši kraji in slovenske jedi," je povedal kitarist Kris Guštin.

Poleg tega so vključili tudi njihove najljubše slovenske besede. "Vedno so mi lepe tiste besede, kjer so skupaj sami soglasniki - recimo čvrst, črv, vzbrst ...," je še dodal v smehu.

Kitarist Jan Peteh med najljubšimi slovenskimi kraji našteje planoto Gora nad Vipavsko dolino. "Zame ima neko posebno, nostalgično noto," je povedal. Basist Nace Jordan pa je v slovarčku posebej izpostavil Kofce. "Poleg tega pa bi priporočal tudi Kostanjevico na Krki. Od tam je moj dedek, pa tudi moj priimek," je še dejal.

joker out i feel slovenia slovenija slovar

Lady Gaga za božič podarja brezplačen koncert

Legendarna izjava iz naše oddaje zopet viralna

SORODNI ČLANKI

Joker Out v popolni kontroli misterioznih žensk

Ponovno srečanje evrovizijcev: Joker Out v družbi Finca in Estonca

Bojan Cvjetićanin z novo igralsko vlogo spremenil videz

Joker Out s spektaklom na Finskem zaključili uspešno poletno turnejo

Jure Maček se je s Tomosom odpravil na 1500-kilometrsko pot ob meji Slovenije

Skupina Joker Out za 10. obletnico pripravlja Karneval

Bojan Cvjetićanin z domnevnim dekletom v Barceloni

Bojan Cvjetićanin in Džejla Ramović: Nova ljubezenska zgodba?

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
misterbin
24. 12. 2025 12.15
Ne ,dolgo ,da so pamperske opustili sedaj pa so pravi golobradi fantki
Odgovori
0 0
Amor Fati
24. 12. 2025 11.59
Baje imajo tako široko bazo oboževalcev po Evropi, da zafilajo celotne koncertne dvorane. Tako zelo popularni in priljubljeni so, da gredo vstopnice kar za med.
Odgovori
+0
1 1
heiter
24. 12. 2025 11.54
Dajte tega đokerja ven , da vidimo, če ste pojedli dovolj čokolešnika
Odgovori
+1
1 0
Nightingale
24. 12. 2025 11.52
Naročnik oglasov je...
Odgovori
0 0
bb5a
24. 12. 2025 11.28
Matr ste nadležni z njimi...
Odgovori
+2
2 0
8282
24. 12. 2025 12.27
Tebi itak nič ni prav hahah
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Koliko otrok čaka Božička v Sloveniji?
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
zadovoljna
Portal
Dnevni horoskop: Device skrbijo za druge, tehtnice čaka čaroben večer
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
To so najlepši nohti za novoletne praznike
To so najlepši nohti za novoletne praznike
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Redka, a zelo agresivna oblika raka
cekin
Portal
Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
moskisvet
Portal
Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?
Umrla je glasbena legenda
Umrla je glasbena legenda
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
dominvrt
Portal
Kaj vse bi naredili za srečo?
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
okusno
Portal
Slastna praznična sladica brez peke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425