Joker Out ustvarili poseben slovarček

Gre za mini slovar Joker Out x I Feel Slovenia, ki vključuje najpogostejše slovenske fraze, prevode najljubših pesmi članov skupine, njihove najljubše kotičke po Sloveniji. "Tukaj so vsa naša besedila, fotografije iz našega otroštva - z raznih lepih koncev po Sloveniji, naši najljubši kraji in slovenske jedi," je povedal kitarist Kris Guštin.

Poleg tega so vključili tudi njihove najljubše slovenske besede. "Vedno so mi lepe tiste besede, kjer so skupaj sami soglasniki - recimo čvrst, črv, vzbrst ...," je še dodal v smehu.

Kitarist Jan Peteh med najljubšimi slovenskimi kraji našteje planoto Gora nad Vipavsko dolino. "Zame ima neko posebno, nostalgično noto," je povedal. Basist Nace Jordan pa je v slovarčku posebej izpostavil Kofce. "Poleg tega pa bi priporočal tudi Kostanjevico na Krki. Od tam je moj dedek, pa tudi moj priimek," je še dejal.