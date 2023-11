Joker Out v 2024 na prvi evropski turneji

Za domačo skupino Joker Out je nedvomno fantastična koncertna sezona, zdaj pa so fantje napovedali datume in mesta evropske turneje v letu 2024. Turnejo so poimenovali See You Soon, vključevala pa bo 13 držav, med katerimi bodo premierno Francija, Belgija in Italija. Koncerti se bodo zgodili v 21 mestih in v nekaterih kultnih svetovnih dvoranah.

V letu 2024 bodo koncertno popotovanje tako pričeli 2. marca v dvorani House of Culture v Helsinkih, nato pa jih bo pot vodila v Talin, Rigo, Vilno in Krakov. Sledijo koncerti v Nemčiji, kjer bodo Bojan, Kris, Nace, Jure in Jan nastopili še v Berlinu, Leipzigu, Hamburgu, Kölnu in Münchnu.

Zasedba se bo nato odpravila tudi v severno Evropo, kjer bodo koncertirali v Malmu, Göteborgu in Oslu, nato pa se bodo spustili do nizozemskega Utrechta, kjer bodo nastopili v dvorani Tivoli Vredenburg, ki sprejme kar dva tisoč ljudi. Sledilo bo mesto ljubezni, francoska prestolnica Pariz, nizozemski Antwerpen, nato pa jih čakata še nastopa v Italiji, ko se bodo oglasili v Milanu in Padovi.